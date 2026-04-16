Mówili, że to tylko legenda, dopóki nie wyciągnęli go z wody. „Ogromny sum”

W Niemczech, w południowej Hesji, w dzielnicy Offenbach, znajduje się zbiornik wodny, w którym żyć miał „potwór”. O ogromnym okazie Silurus glanis lokalsi opowiadali przy różnych okazjach, ale niewiele osób wierzyło, że sum istnieje naprawdę.

Teraz, oprócz zeznań świadków, istnieją dowody, które są w stanie przekonać największych sceptyków – w postaci m.in. zdjęć. Jak podaje dziennik „Bild”, sum został niedawno znaleziony – dryfował na powierzchni wody.

Jego cielsko ciężko było przegapić – gigant ważył ok. 100 kg.

„Uważano go za mit”

Sprawę opisała też gazeta „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. „Przez dziesięciolecia uważano go za mit – teraz wyłowiono z miejskiego stawu w Dreieich-Sprendlingen ogromnego suma martwego. Zwierzę miało imponujące 2,60 metra długości i ważyło około 100 kilogramów” – poinformowała redakcja.

W niemieckim środowisku wędkarskim aż huczy – szef Angelsportverein Sprendlingen, Klaus Schmidt, przyznał, że widok okazu wprawił go w osłupienie. – Ta ryba była żywą legendą. Byłem przy tym i nie mogłem uwierzyć, że ten okaz był aż tak ogromny – powiedział. Suma ze stawu wyciągały łącznie trzy osoby.

Co ciekawe, dwie dekady temu zbiornik opróżniono, a wcześniej odłowiono z niego wszystkiego (jak przynajmniej sądzono) ryby. Dlatego też nikt nie wierzył w istnienie gigantycznego S. glanis – sądzono, że to jedynie legendy, które mają rozpalać wyobraźnię.

Żył w stawie od kilku dekad

Eksperci oszacowali, że sum miał 40-45 lat. Wrażenie robi długość okazu, który jest jednak znacznie mniejszy niż rekord ustanowiony przez polskich wędkarzy (Krzysztofa Pyrę i Adriana Gontarza z Polskiej Akademii Wędkarskiej) – w 2025 roku złowili oni w Zalewie Rybnickim (na Śląsku) 292-centymetrową rybę.

