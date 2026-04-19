Wielki pożar na Mazowszu. Gęsty dym widać z kilku km, na miejscu jest 40 strażaków

O zdarzeniu poinformowała redakcja stacji TVP Info. W garażu, od którego wszystko się zaczęło, miała miejsce seria eksplozji.

– Zgłaszający słyszeli wybuchy. Po dojeździe na miejsce strażacy ustalili, że paliła się wiata, garaż oraz część elewacji domu – przekazał Telewizji Polskiej oficer prasowy mł. asp. Rafał Łyszkowski, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Wkrótce okazało się, że w pomieszczeniu znajdowały się m.in. butle gazowe czy aerozole.

W działaniach brało udział 40 strażaków

Gdy w budynku w Grodzisku Maz. wybuchł pożar, mieszkańcy zaczęli się ewakuować – do ucieczki rzuciły się 22 osoby.

– Żadna z nich nie została poszkodowana w pożarze, ale jedna na skutek złego samopoczucia została zabrana przez zespół pogotowia ratunkowego na badania do szpitala – poinformował mł. asp. Łyszkowski.

W akcji gaśniczej wzięło udział łącznie 40 strażaków. Oprócz nich na miejsce przyjechali także funkcjonariusze policji czy pogotowie ratunkowe i energetyczne.

Czytaj też:

Po wypadku cały motocykl spłonął. 43-latek nie żyjeCzytaj też:

Gwałtowne załamanie pogody w Polsce. Pilna narada RCB