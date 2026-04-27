Szokujący incydent przed SOR-em. Pomoc przyszła za późno

Dramatyczne wydarzenia miały miejsce pod koniec listopada 2021 roku. Wtedy to 32-letni mieszkaniec miejscowości Kozy (Śląskie) podczas podróży pociągiem źle się poczuł. Ból głowy, jaki odczuwał był na tyle silny, że po dotarciu na dworzec wezwał pogotowie ratunkowe.

Po wstępnym badaniu lekarz zdecydował o pilnym przewiezieniu pacjenta do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Mężczyzna wówczas doznał pierwszego ataku drgawek.

Po przyjeździe karetki na miejsce okazało się jednak, że na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym brakuje miejsc. Pacjent pozostał w ambulansie – w pojeździe przed szpitalem czekał na przyjęcie.

Z godziny na godzinę czuł się coraz gorzej

W trakcie oczekiwania sytuacja zaczęła się gwałtownie pogarszać. Po około trzech godzinach u 32-latka wystąpiły poważne objawy neurologiczne – oczopląs, rotacja gałek ocznych czy niedowład prawej ręki.

Załoga karetki zaalarmowała dyspozytora medycznego na SOR-ze, zgłaszając nagłe pogorszenie stanu pacjenta. Z ustaleń śledczych wynika jednak, że dyżurujący na SOR-ze ratownik medyczny zbagatelizował zgłoszenie. Nie nadał pacjentowi priorytetu, przyspieszając przyjęcie go do szpitala.

Jak wynika z materiałów dowodowych oraz nagrań miał on uznać, że przekazywane informacje są przesadzone, a załoga karetki „opowiada bzdury”. Ostatecznie pacjent został przyjęty dopiero po ponad sześciu godzinach spędzonych w ambulansie.

Pacjent nie przeżył

Po tym, jak mężczyzna trafił do szpitala, wykonano badania, które wykazały poważne zmiany w mózgu. U pacjenta stwierdzono rozległy krwiak śródmózgowy w lewej półkuli oraz tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej.

Mężczyzna trafił na stół operacyjny. Kilka dni później zmarł.

Akt oskarżenia po latach

Po czterech latach śledztwa, prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko ratownikowi medycznemu, który feralnego dnia pełnił dyżur na SOR-ze.

Oskarżony nie przyznaje się do winy. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez osobę, na której ciąży szczególny obowiązek opieki.

Mężczyzna nie pracuje już w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, jednak nadal jest zatrudniony w innej placówce medycznej w regionie. Proces w jego sprawie ma rozpocząć się w maju.

