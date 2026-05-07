Wędkarz złowił ogromnego jesiotra. Padł nowy rekord

Mieszkaniec Minnesoty – Travis Keating – złowił ogromnego Acipenser fulvescens (Huso fulvescens) w rzece Rainy. Departament Zasobów Naturalnych potwierdził, że rozmiar jest wystarczający i został oficjalnie potwierdzony jako nowy rekord stanu.

Niesamowity wyczyn wędkarza. W środowisku wędkarskim zahuczało

Jak podaje stacja Fox 9 (KMSP), okaz mierzył 80 cali długości i ważył ok. 165 funtów. To kolejno dwa metry długości i blisko 75 kilogramów.

Keating długo walczył z rybą. Gdy przyszedł moment jej wciągnięcia na pokład łodzi, nie krył wzruszenia. – Był to tak surrealistyczny moment, że po prostu nie mogłem tego ogarnąć – powiedział lokalnej telewizji.

Padał rekord za rekordem!

Niedawno amerykański departament publikował listę rekordów, które ustanowione zostały w 2025 roku w stanie Michigan. To był udany sezon dla wędkarzy, poniżej znajdują się dowody:

maj – bass słoneczny (Lepomis sp), długość 12,50 cali (31,75 cm), jezioro Sand Lake, hrabstwo Clare, środkowy region USA.

lipiec – sumik kanałowy (Ictalurus punctatus), długość 37,10 cali (94,23 cm), jezioro Grand Lake, hrabstwo Presque Isle, północno-wschodni region USA.

czerwiec – bass niebieski (Lepomis macrochirus), długość 12,10 cali (30,73 cm), jezioro Long Lake, hrabstwo Grand Traverse, północno-zachodni region USA.

wrzesień – szczupak amerykański (Esox masquinongy), długość 54 cale (137,16 cm), jezioro St Clair, hrabstwo Wayne, południowo-wschodni region USA.

luty – sieja amerykańska (Coregonus clupeaformis), długość 28 cali (71,12 cm), Jezioro Górne w pobliżu hrabstwa Baraga, północny region USA.

czerwiec – karp (Cyprinus carpio), długość 42,50 cali (107,95 cm), staw Ninth Street Pond, hrabstwo Alpena, północno-wschodni region USA.

sierpień – sum płaskogłowy (Pylodictis olivaris), długość 47,80 cali (121,41 cm), rzeka Saint Joseph, hrabstwo Berrien, południowo-zachodni region USA.

