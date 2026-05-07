Wędkarz złowił ogromnego jesiotra. Padł nowy rekord

Mieszkaniec Minnesoty – Travis Keating – złowił ogromnego Acipenser fulvescens (Huso fulvescens) w rzece Rainy. Departament Zasobów Naturalnych potwierdził, że rozmiar jest wystarczający i został oficjalnie potwierdzony jako nowy rekord stanu.
Niesamowity wyczyn wędkarza. W środowisku wędkarskim zahuczało
Jak podaje stacja Fox 9 (KMSP), okaz mierzył 80 cali długości i ważył ok. 165 funtów. To kolejno dwa metry długości i blisko 75 kilogramów.
Keating długo walczył z rybą. Gdy przyszedł moment jej wciągnięcia na pokład łodzi, nie krył wzruszenia. – Był to tak surrealistyczny moment, że po prostu nie mogłem tego ogarnąć – powiedział lokalnej telewizji.
Padał rekord za rekordem!
Niedawno amerykański departament publikował listę rekordów, które ustanowione zostały w 2025 roku w stanie Michigan. To był udany sezon dla wędkarzy, poniżej znajdują się dowody:
