Matka pięcioraczków z Horyńca pokazała rachunek za prąd. „Przyznam szczerze, że odebrało mi mowę”

Dominika Clarke we wtorek 5 maja pokazała, że przyszedł do niej nowy rachunek za prąd, który wyniósł ponad 10 tysięcy batów tajlandzkich. W przeliczeniu na polskie złotówki będzie to dokładnie 1 115,89 zł. „Wiedziałam, że przy naszej gromadce i tajskich upałach nie będzie tanio. Ale taka suma to prawdziwy rekord w naszej rodzinie. Klimatyzacja pracuje u nas niemal bez przerwy. Do tego pralki, lodówki i cała reszta domowej machinerii” – skomentowała matka pięcioraczków z Horyńca.

Dominika Clarke wpis powtórzyła w czwartek. Wówczas również eksponowała w mediach społecznościowych kwotę, pomijając w opisie fakt, że polska waluta jest mocniejsza niż tajlandzka. Tym razem matka pięcioraczków z Horyńca „przyznała szczerze, że odebrało jej mowę”. Dodała także, że „taka kwota to absolutny rekord w całej historii jej rodziny”. „Wiem, że zaraz niektórzy zaczną przeliczać i łapać się za głowy” – podsumowała swój wpis Dominika Clarke.

Matka pięcioraczków z Horyńca narzeka na rachunki. Celowo pomija ważną informację

Matka pięcioraczków z Horyńca dwukrotnie relacjonowała też, że „była w siódemkę w KFC i dała dzieciom całkowicie wolną rękę”. „Każdy mógł wybrać dokładnie to, na co miał w tej chwili największą ochotę. Końcowy rachunek to 1 000 (111,56 zł – red.). Czasami po prostu miło jest odpuścić wszystkie zasady i pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa. Dla jednych to mała fortuna, dla innych normalna cena za uśmiech sześciu osób” – napisała Dominika Clarke.

Kwota tysiąca batów pojawiła się również w innym czwartkowym poście matki pięcioraczków z Horyńca. Dokładnie tyle zapłaciła za „cztery wielkie reklamówki różnorakiego jedzenia”. We wtorek Dominika Clarke narzekała natomiast na to, że za trzy godziny zabawy zapłaciła 450 batów, czyli nieco ponad 50 zł. Zaznaczyła jednak, aby pomnożyć to wszystko przez siedem. Matka pięcioraczków z Horyńca porównała, że kosztuje to tyle, co „połowa jej nowej pralki”.

