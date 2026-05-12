Padł nowy rekord. Był nie do pobicia przez 15 lat

Tego niesamowitego wyczynu, o którym głośno jest w środowisku wędkarskim, dokonał Austin Taylor. Mieszkaniec Teksasu razem z córką – Lily Mae – wyczynu dokonał nad jeziorem Wright Patman.

W pewnym momencie za haczyk jego wędki chwycił rzadkich rozmiarów bass biały.

Tyle mierzył i ważył okaz

Do zdarzenia doszło w lutym tego roku. Taylor przyznał, że mało brakowało, by ryba „zsunęłaby się z haczyka wędki prosto prosto do wody” (cytat za portalem Caliber). Na szczęście młoda kobieta, która towarzyszyła ojcu, w porę podsunęła sieć, w którą wpadł okaz.

Ile ważył P. annularis, który – co potwierdził Departament Zasobów Naturalnych – miał rekordowy rozmiar? 1,29 kg, a ponadto 40 cm długości.

Nie tylko Teksas. Nowe rekordy w Wirginii Zachodniej czy Michigan

W Stanach Zjednoczonych znajduje się spore grono entuzjastów popularnej dziedziny, jaką jest wędkarstwo. Co i rusz płyną stamtąd informacje o nowych rekordach. Przykładem może być Wirginia Zachodnia i ogromny pstrąg źródlany (Salvelinus fontinalis) o długości 80 cm i wadze ponad 5 kg.

To jednak nie wszystko, ostatnio DNR publikował listę rekordów, które padły w 2025 r. Wśród nich są wyczyny zdecydowanie zasługujące na wyróżnienie. Oto kilka przykładów:

luty – sieja amerykańska (Coregonus clupeaformis), długość 28 cali (71,12 cm), Jezioro Górne w pobliżu hrabstwa Baraga, północny region USA.

czerwiec – karp (Cyprinus carpio), długość 42,50 cali (107,95 cm), staw Ninth Street Pond, hrabstwo Alpena, północno-wschodni region USA.

maj – bass słoneczny (Lepomis sp), długość 12,50 cali (31,75 cm), jezioro Sand Lake, hrabstwo Clare, środkowy region USA.

lipiec – sumik kanałowy (Ictalurus punctatus), długość 37,10 cali (94,23 cm), jezioro Grand Lake, hrabstwo Presque Isle, północno-wschodni region USA.

Czytaj też:

Gigantyczny okaz chwycił za haczyk. Wędkarz aż zaniemówił, pobił rekord z 2011 r.Czytaj też:

Padł nowy rekord, w środowisku wędkarskim huczy. Taką długość miał gigantyczny okaz