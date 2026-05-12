Padł nowy rekord. Był nie do pobicia przez 15 lat

Tego niesamowitego wyczynu, o którym głośno jest w środowisku wędkarskim, dokonał Austin Taylor. Mieszkaniec Teksasu razem z córką – Lily Mae – wyczynu dokonał nad jeziorem Wright Patman.
W pewnym momencie za haczyk jego wędki chwycił rzadkich rozmiarów bass biały.
Tyle mierzył i ważył okaz
Do zdarzenia doszło w lutym tego roku. Taylor przyznał, że mało brakowało, by ryba „zsunęłaby się z haczyka wędki prosto prosto do wody” (cytat za portalem Caliber). Na szczęście młoda kobieta, która towarzyszyła ojcu, w porę podsunęła sieć, w którą wpadł okaz.
Ile ważył P. annularis, który – co potwierdził Departament Zasobów Naturalnych – miał rekordowy rozmiar? 1,29 kg, a ponadto 40 cm długości.
Nie tylko Teksas. Nowe rekordy w Wirginii Zachodniej czy Michigan
W Stanach Zjednoczonych znajduje się spore grono entuzjastów popularnej dziedziny, jaką jest wędkarstwo. Co i rusz płyną stamtąd informacje o nowych rekordach. Przykładem może być Wirginia Zachodnia i ogromny pstrąg źródlany (Salvelinus fontinalis) o długości 80 cm i wadze ponad 5 kg.
To jednak nie wszystko, ostatnio DNR publikował listę rekordów, które padły w 2025 r. Wśród nich są wyczyny zdecydowanie zasługujące na wyróżnienie. Oto kilka przykładów:
