Jego użądlenie może zabić. Gniazda owada z Azji odkryto już u dwóch sąsiadów Polski

Z doniesień zagranicznych mediów wynika, że gniazda szerszenia żółtonogiego – bo o tym groźnym owadzie mowa – znaleziono już m.in. także na Słowacji. Władze Nadrenii Północnej-Westfalii uruchomiły natomiast program, który ma zachęcić pszczelarzy i rolników – a także innych przeszkolonych specjalistów, do walki z Vespa velutina nigrithorax. Osoby zainteresowane mogą otrzymać od landu nawet do 2000 euro (blisko 8500 złotych) na zakup profesjonalnego sprzętu, niezbędnego, by toczyć bój z szerszeniami.

Minister rolnictwa wspomnianego kraju związkowego ostrzegał niedawno, że owad „rozprzestrzenia się w Europie”. Parę lat temu odnotowano kilka przypadków jego występowania. W 2025 roku liczba zgłoszeń przekroczyła siedem tysięcy – mówiła Silke Gorißen (cytat za zagranicznym serwisem ruhr24.de). Jak informowaliśmy w ubiegłoroczne wakacje, w aquaparku Waldfreibad Walbeck, wypoczywające nad wodą dzieci zostały zaatakowane przez szerszenie azjatyckie.

Użądlenie przez szerszenia azjatyckiego może oznaczać rychły zgon

Jak szerszeń z Chin przetransportowany został do Europy? Przez przypadek. Najprawdopodobniej na kontenerowcach, na pokładzie których znajdowały się materiały ogrodnicze i ceramika. Po raz pierwszy jego obecność stwierdzono we Francji – w 2005 r.

Niepokojące jest to, co dzieje się po użądleniu przez szerszenia – ból, który odczuwa nieszczęśnik, jest znacznie większy niż ten, który pojawia się po zaatakowaniu przez owada obecnego w Polsce (Vespa crabro). To ze względu na acetylocholinę (ACh – ester kwasu octowego i choliny). Niektóre osoby mogą umrzeć już po samym użądleniu – jeśli są nadwrażliwe na jad lub cierpią na uczulenie (z czego niektórzy ludzie mogą nawet nie zdawać sobie sprawy).

Istnieje szansa, że z czasem zwierzę zamieszka w Polsce. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie – obecnie jego gniazda znajdują się już w odległości kilkuset kilometrów od granicy. We Francji szerszeń rozprzestrzeniał się co roku o ok. 100 km.

Owad jest w stanie adaptować się do umiarkowanego klimatu europejskiego, choć lepiej czuje się w klimacie azjatyckim.

