Nie każdy spacer działa tak samo. Te 15 minut robi różnicę
Spacerująca para seniorów Źródło: Pixabay
Jak wynika z badań naukowców, olbrzymie znaczenie dla naszego zdrowia ma nie tylko liczba kroków, jakie codziennie wykonujemy, ale też ich „jakość”.

Okazuje się, że to, jak długo spacerujemy bez przerwy może mieć niebagatelne znaczenie dla naszego zdrowia. Tak wynika z badań opublikowanych na łamach „Annals of Internal Medicine”. Na czym dokładnie polegały?

Spacer z przerwami, czy jeden długi? Naukowcy to sprawdzili

Naukowcy wzięli pod lupę dane 33 tysięcy dorosłych Brytyjczyków, pokonujących codziennie poniżej 8 tysięcy kroków. Podzielono badanych na grupy, odpowiadające długości ich pojedynczych spacerów – od krótkich, trwających mniej niż pięć minut, po 5-10-minutowe, 10-15-minutowe i trwające dłużej niż kwadrans. Badacze przez blisko 10 lat monitorowali ich stan zdrowia. Okazało się, że u osób, które większość kroków wykonywały w trakcie krótkich, przerywanych spacerów znacząco rosło ryzyko przedwczesnych zgonów.

Z badań płynął konkretny wniosek – im dłuższy był spacer, tym bardziej malało ryzyko. Osoby, które codziennie wybierały co najmniej 15-minutowe spacery, osiągały najlepsze rezultaty. Zależność ta zachodziła, niezależnie od ogólnej liczby kroków, które badany pokonywał w ciągu całego dnia. Oznacza to, że obie osoby mogły przejść taką samą liczbę kroków, ale ta, która robiła to nieprzerwanie, mogła liczyć na lepsze rokowania.

Dłuższy spacer to dłuższe życie w zdrowiu

Naukowcy wyjaśniając opisane zjawisko wskazują na fizjologię – dłuższy spacer umożliwia utrzymanie podwyższonego tętna i działa korzystnie na pracę układu krążenia. Dobrze wpływa też na poziom cukru we krwi i efektywne spalanie tłuszczu. Krótki, a do tego przerywany marsz rzadko przekracza próg, od którego zanotować można realne korzyści dla metabolizmu i serca człowieka.

Oczywiście liczy się każdy ruch – a zatem nawet krótki spacer jest wartościowy. Warto jednak codziennie znaleźć choć 15 minut nieprzerwanego marszu, by dłużej móc cieszyć się zdrowiem.

Źródło: Annals of Internal Medicine