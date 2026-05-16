Rekord goni rekord! Wędkarz złowił ogromną rybę, nieprawdopodobna waga

W zbiorniku wodnym w okolicy Cordele, na terenie stanu Georgia (południowo-wschodnia część Stanów Zjednoczonych), padł rekord, który nie przeszedł bez echa.

Silas Turner złowił naprawdę ciężką niszczukę długonosą (Lepisosteus osseus), przez którą omal nie wygięła się waga.

Poniżej podajemy też długość, jaką miał okaz.

Padł nowy rekord. W środowisku wędkarskim zahuczało!

O wydarzeniu, które zapisze się w historii USA, poinformowała redakcja stacji WRDW TV (Where Radio Does Wonders Television). Turner nad jezioro Lake Blackshear wybrał się w pierwszej połowie marca tego roku.

Kwartalnik „Outdoor Life”, który także napisał o niesamowitym wyczynie wędkarza, podał, że ryba miała około 60 cali długości (czyli ponad półtora metra). Ważyła natomiast 31 funtów i 14,4 uncji (a więc mniej więcej 14,5 kilograma) – wskazał zagraniczny magazyn (za Departamentem Zasobów Naturalnych stanu Georgia).

Szef ds. rybołówstwa w Wydziale Zasobów Dzikiej Przyrody – Scott Robinson – postanowił z tej okazji zwrócić się do pasjonatów z południowo-wschodniej Ameryki, by zachęcić ich do tłumnego korzystania ze zbiorników wodnych, w których jest jeszcze na pewno wiele gigantycznych ryb – nadzieje na to dał Turner. Robinson również pogratulował mężczyźnie.

Garść niesamowitych rekordów. Wszystkie ustanowiono w 2025 r.

Stacja FOX 2 Detroit publikowała niedawno listę rekordów, które padły w ubiegłym roku na terenie Michigan (północna część Stanów Zjednoczonych). Jedno trzeba przyznać – był to owocny sezon dla wędkarzy. Redakcja korzystała z zestawienia, które znajduje się na stronie DNR. Daje to pewność, że wyczyny pasjonatów zostały już oficjalnie potwierdzone (nie są to więc tylko plotki).

A oto kilka przykładów: sierpień – sum płaskogłowy (Pylodictis olivaris), długość 47,80 cali (121,41 cm), rzeka Saint Joseph, hrabstwo Berrien, południowo-zachodni region USA; lipiec – bass wielkogębowy (Micropterus salmoides), długość 24,50 cali (62,23 cm), jezioro Silver Lake, hrabstwo Kent, zachodni region USA; wrzesień – szczupak amerykański (Esox masquinongy), długość 54 cale (137,16 cm), jezioro St Clair, hrabstwo Wayne, południowo-wschodni region USA.

