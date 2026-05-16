Tajemnicze zaginięcie Polki na Majorce. „Trwają intensywne poszukiwania”

W listopadzie ubiegłego roku 33-latka zamieszkała na Majorce. Wcześniej, przez dekadę, żyła w Niemczech – w Hamburgu.

W kwietniu, gdy znajdowała się na plaży Can Pere Antoni w Palma de Mallorca, została okradziona. W sprawie tej polska policja kontaktowała się z hiszpańską, by potwierdzić, że tamtejsze służby otrzymały zgłoszenie. – Złożyła zawiadomienie na posterunku policji, że zostały jej skradzione dokumenty i telefon – przekazała w rozmowie z „Faktem” oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Zaginęła Anna Wilska

O tym, że 33-latka straciła m.in. smartfona, poinformowała rodzinę korzystając z telefonu obcego mężczyzny, który jej pomógł – piszą na Facebooku przedstawiciele portalu Zaginieni Przed Laty.

„Do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z bliskimi” – czytamy. Dlatego też rodzina kobiety poinformowała o jej zaginięciu policję z Wielkopolski. Aspirant sztabowa Anna Osińska powiedziała „Faktowi”, że sprawa została niezwłocznie przekazana służbom hiszpańskim. – Wiemy, że trwają intensywne poszukiwania. Czekamy na informację – ujawniła oficer prasowa. Wciąż nie wiadomo, co stało się z Polką.

Opublikowano zdjęcia i rysopis 33-letniej Polki

ZPL udostępnił rysopis 33-latki. Ma około 175 centymetrów wzrostu, szczupłą sylwetkę i niebieskie oczy. Jest brunetką – ma włosy o średniej długości, z jasnymi refleksami. Jeśli chodzi o znaki szczególne – na lewym ramieniu ma charakterystyczny ślad po szczepieniu.

Zaginieni Przed Laty zwrócili się do internautów o pomoc w poszukiwaniach Anny Wilskiej. „Osoby, które posiadają informacje na temat zaginionej, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Gnieźnie pod numerem telefonu 47 772 12 11”.

