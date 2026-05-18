Wędkarz złowił pierwszego karasia w życiu, padł rekord. „Byłem zachwycony”

Fascynującym wyczyn Martina Chewa opisał zagraniczny tygodnik „Angling Times”. Pasjonat z Wielkiej Brytanii wybrał się nad jezioro w RH Fisheries Weston Park (w Staffordshire, Anglia), gdzie złowił swojego pierwszego karasia pospolitego (Carassius carassius).

Od razu trafił na prawdziwego kolosa. Ile ważył?

Historia jedna na milion. „Byłem zachwycony”

Chew, patrząc na wędkę, którą wcześniej zarzucił daleko wprzód, spostrzegł, że ta tańczy. Za haczyk chwyciła wielka ryba, która w tę i z powrotem targała jego zestawem.

Po krótkiej bitwie okaz trafił na brzeg. – Byłem zachwycony, że złapałem swojego pierwszego karasia w życiu, ale nawet w snach nie przypuszczałem, że będzie to ryba mogąca pobić brytyjski rekord! To wielki zaszczyt – przyznał wędkarz (cytat za „AT”).

Przejdźmy do najważniejszego – ile ważył C. carassius? Cztery funty i 15 uncji, czyli ponad dwa kilogramy (2,24 kg).

Rekord gonił rekord. Wędkarzom z USA sprzyjało wielkie szczęście!

Stacja FOX 2 Detroit publikowała niedawno – za Departamentem Zasobów Naturalnych stanu Michigan - listę niesamowitych rekordów, które padały jeden za drugim w 2025 roku.

Oto kilka z nich: sierpień – sum płaskogłowy (Pylodictis olivaris), długość 47,80 cali (121,41 cm), rzeka Saint Joseph, hrabstwo Berrien, południowo-zachodni region USA, lipiec – bass wielkogębowy (Micropterus salmoides), długość 24,50 cali (62,23 cm), jezioro Silver Lake, hrabstwo Kent, zachodni region USA, maj – karp (Cyprinus carpio), długość 42,50 cali (107,95 cm), staw Ninth Street Pond, hrabstwo Alpena, północno-wschodni region USA, czerwiec – sumik kanałowy (Ictalurus punctatus), długość 37,10 cali (94,23 cm), jezioro Grand Lake, hrabstwo Presque Isle, północno-wschodni region USA.

