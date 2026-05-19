Nie Grecja i nie Włochy. W Polsce będzie cieplej niż na południu Europy

Wiosna w Polsce wyraźnie przyspiesza, a najnowsze prognozy długoterminowe nie pozostawiają wątpliwości. W najbliższych dniach czeka nas wyraźne ocieplenie, które miejscami będzie już przypominać lato. Pod koniec przyszłego tygodnia do zachodniej części kraju napłynie bardzo ciepła masa powietrza, a temperatury mogą lokalnie sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na maj 2026. Do Polski płynie ocieplenie

Zanim jednak nadejdzie fala upałów, czeka nas stopniowe i stabilne ocieplenie. Na początku analizowanego okresu, czyli we wtorek (19.05) i środę (20.05), termometry w zachodniej Polsce pokażą przyjemne 21–23 stopni. Ciepło odczują mieszkańcy m.in. Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Wrocławia, Legnicy i Opola.

Jednocześnie chłodniej będzie na południu i wschodzie kraju. W rejonie Podhala i Zakopanego temperatura może nie przekroczyć 12–14 stopni, co wynika z większego zachmurzenia i napływu chłodniejszego powietrza.

Przełom nastąpi w okolicach weekendu, gdy nad Polskę zacznie napływać gorące powietrze z południowego zachodu Europy. W sobotę (23.05) na Ziemi Lubuskiej temperatury sięgną 28 stopni, a na Pomorzu Zachodnim 27 stopni.

Prognoza pogody. Na termometrach nawet 30 stopni

W niedzielę (24.05) upał obejmie kolejne regiony Polski w tym m.in. Wielkopolskę i Dolny Śląsk, gdzie słupki rtęci pokażą 26–27 stopni. Chłodniej pozostanie na wschodzie kraju, gdzie termometry pokażą maksymalnie 17-20 kresek.

Według modeli pogodowych szczyt ocieplenia przypadnie na czwartek 28 maja. Wówczas na zachodzie Polski temperatury mogą osiągnąć 29–30 stopni., szczególnie w rejonie Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski. W centralnej i północnej Polsce będzie niewiele chłodniej, około 25–28 stopni.

Jednocześnie w górach i na Podhalu pozostanie wyraźnie chłodniej, z temperaturami około 13 stopni. Warto też zwrócić uwagę, że mimo wysokich wartości w dzień, noce nadal będą stosunkowo chłodne. Średnia dobowa temperatura na zachodzie kraju wyniesie około 21–22 stopni.

Pogoda na maj 2026. W Polsce będzie cieplej niż na południu Europy

Co ciekawe, w tym samym czasie popularne kierunki wakacyjne w Europie Południowej nie będą wyjątkowo ciepłe. W Turcji temperatury mogą wynosić jedynie 17–19 stopni. we Włoszech około 21 stopni., natomiast w Grecji około 20 stopni..

Tak nietypowy rozkład temperatur to efekt rozległego wyżu atmosferycznego nad Europą Zachodnią, który sprowadza gorące powietrze nad Polskę i jednocześnie spycha chłodniejsze masy powietrza na południowy wschód kontynentu.

