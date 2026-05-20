Nowe rekordy wędkarskie nie przeszły bez echa. Szczególnie jeden zwraca uwagę

W zbiornikach wodnych na terenie Zachodniej Wirginii ustanowiono nowe rekordy. Wydział Zasobów Naturalnych stanu we wschodniej części Ameryki w środę (20 maja) opublikował listę.

Oto szczegóły.

Nowe rekordy wędkarskie. Pstrąg, sum i sumik

Michael Ramey z Poca złowił w Ohio sumika błękitnego. Ictalurus furcatus ważył 70 funtów (blisko 32 kilogramy).

Zachary Roper z Fayette wyciągnął z Hanawha Falls 6,5-funtowego suma czerwonoogonowego (Phractocephalus hemioliopterus). Mowa o okazie o wadze blisko trzy kilogramy.

Donnie Workman z Nicholas schwytał wielkiego pstrąga źródlanego (Salvelinus Fontinalis). Chwycił on haczyk jego wędki zanurzony w Summit Lake. Po zważeniu okazało się, że ryba waży 13 funtów (prawie sześć kilogramów).

Nie tylko Zachodnia Wirginia. Poprzedni sezon był dla wędkarzy łaskawy. Oto rekordy, które padły w stanie Michigan

W USA jest wielu pasjonatów wędkarstwa. Oto kilka rekordów z 2025 r.:

czerwiec – karp (Cyprinus carpio), długość 42,50 cali (107,95 cm), staw Ninth Street Pond, hrabstwo Alpena, północno-wschodni region USA.

maj – bass słoneczny (Lepomis sp), długość 12,50 cali (31,75 cm), jezioro Sand Lake, hrabstwo Clare, środkowy region USA.

lipiec – sumik kanałowy (Ictalurus punctatus), długość 37,10 cali (94,23 cm), jezioro Grand Lake, hrabstwo Presque Isle, północno-wschodni region USA.

czerwiec – bass niebieski (Lepomis macrochirus), długość 12,10 cali (30,73 cm), jezioro Long Lake, hrabstwo Grand Traverse, północno-zachodni region USA.

kwiecień – czarny crappie (Pomoxis nigromaculatus), długość 17,50 cali (44,45 cm), jezioro Stony Creek Lake, hrabstwo Macomb, południowo-wschodni region USA.

sierpień – sum płaskogłowy (Pylodictis olivaris), długość 47,80 cali (121,41 cm), rzeka Saint Joseph, hrabstwo Berrien, południowo-zachodni region USA.

