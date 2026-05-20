Nowe rekordy wędkarskie nie przeszły bez echa. Szczególnie jeden zwraca uwagę

W zbiornikach wodnych na terenie Zachodniej Wirginii ustanowiono nowe rekordy. Wydział Zasobów Naturalnych stanu we wschodniej części Ameryki w środę (20 maja) opublikował listę.
Oto szczegóły.
Nowe rekordy wędkarskie. Pstrąg, sum i sumik
Michael Ramey z Poca złowił w Ohio sumika błękitnego. Ictalurus furcatus ważył 70 funtów (blisko 32 kilogramy).
Zachary Roper z Fayette wyciągnął z Hanawha Falls 6,5-funtowego suma czerwonoogonowego (Phractocephalus hemioliopterus). Mowa o okazie o wadze blisko trzy kilogramy.
Donnie Workman z Nicholas schwytał wielkiego pstrąga źródlanego (Salvelinus Fontinalis). Chwycił on haczyk jego wędki zanurzony w Summit Lake. Po zważeniu okazało się, że ryba waży 13 funtów (prawie sześć kilogramów).
