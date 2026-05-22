USA zaostrzają przepisy. Polacy stracą ważną możliwość

Stany Zjednoczone wprowadzają istotne zmiany w procedurze uzyskiwania zielonej karty. Amerykański urząd imigracyjny USCIS poinformował, że osoby przebywające już na terenie USA na wizach lub w ramach pobytu czasowego nie będą mogły składać wniosków o stały pobyt bezpośrednio w kraju.

USA wprowadzają nowe przepisy. Trudniej o zieloną kartę

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać w piątek 22 maja i oznaczają powrót do bardziej restrykcyjnego modelu prowadzenia procedur imigracyjnych. Od teraz wnioski o prawo stałego pobytu mają być składane wyłącznie poza granicami Stanów Zjednoczonych – za pośrednictwem ambasad i konsulatów USA.

W praktyce zmiana obejmie tysiące osób przebywających w Ameryce m.in. na wizach studenckich, turystycznych, biznesowych czy pracowniczych. Dotychczas wielu cudzoziemców mogło starać się o zmianę statusu już po przyjeździe do USA i oczekiwać na decyzję legalnie pozostając na miejscu. Teraz taka możliwość zostanie mocno ograniczona.

USCIS tłumaczy, że „celem nowych zasad jest uszczelnienie systemu imigracyjnego i ograniczenie wykorzystywania przepisów do przedłużania pobytu w Stanach Zjednoczonych”. Jak podkreślił rzecznik urzędu Zach Kahler, „procedura ma działać zgodnie z pierwotnym założeniem prawa imigracyjnego, a wyjątki od nowych reguł będą stosowane jedynie w szczególnych przypadkach”.

Nowe przepisy w USA uderzą w Polaków

Zmiany szczególnie odczują osoby, które planowały zalegalizować swój pobyt po przyjeździe do USA. Dotyczy to także wielu Polaków mieszkających obecnie w Stanach na podstawie różnych typów wiz. Dla części z nich dotychczasowa ścieżka zmiany statusu była jedną z najczęściej wybieranych dróg do uzyskania zielonej karty.

Eksperci zwracają uwagę, że nowe przepisy mogą wydłużyć i skomplikować cały proces imigracyjny. W wielu przypadkach rozpatrywanie wniosków trwa miesiącami, a nawet latami, co oznacza konieczność opuszczenia USA i oczekiwania na decyzję poza krajem.

