Lewandowski skradł show w Barcelonie. Wszyscy patrzyli tylko na niego!

Barcelona w piątkowy wieczór miała jednego głównego bohatera sceny muzycznej i był nim Bad Bunny. Benito Antonio Martínez Ocasio od lat uchodzi za jednego z najważniejszych artystów muzyki latynoskiej. Start europejskiej części trasy „Debi Tirar Mas Fotos” zamienił Estadi Olimpic w wielką imprezę.

Lewandowski na koncercie w Barcelonie. Tak bawił się na show Bad Bunny’ego

Równie dużo co o samym występnie króla latynoskiego trapu, mówiło się o tym, kto bawił się pod sceną. Na koncercie pojawiła się spora część szatni FC Barcelony i to w naprawdę mocnym składzie. Kamery wypatrzyły m.in. Roberta Lewandowskiego z żoną Anną, Wojciecha Szczęsnego i Marinę Łuczenko oraz inne gwiazdy Blaugrany – Ferrana Torresa czy Gaviego.

Spore zainteresowanie wzbudziła też „casita”, czyli specjalna strefa sceny, która jest jednym z charakterystycznych elementów trasy Bad Bunny'ego. To właśnie tam artysta często zaprasza gości, robiąc z nich część show i dodatkowo podkręcając atmosferę na stadionie. W pewnym momencie w tej strefie pojawił się Lamine Yamal, a w pobliżu nie zabrakło też Roberta i Anny Lewandowskich, którzy wyraźnie dobrze bawili się na koncercie portorykańskiego muzyka.

„Ten koncert był absolutnie szalony, najlepszy na jakim kiedykolwiek byłam” – pisała w mediach społecznościowych Anna Lewandowska.

Robert Lewandowski żegna się z FC Barceloną. To będzie ostatni mecz

Koncert Bad Bunny'ego był dla Roberta Lewandowskiego rozgrzewką przed jednym z najważniejszych wieczorów w jego sportowej karierze. W sobotę 23 maja napastnik oficjalnie zakończy swoją przygodę z FC Barceloną i po trzech latach pożegna się z Dumą Katalonii. Mecz na wyjeździe z zajmującą obecnie dziewiąte miejsce w tabeli Valencią będzie ostatnim, który piłkarz rozegra w barwach katalońskiego klubu.

Hiszpańskie media podkreślają, że aktualnie Robert Lewandowski ma na swoim koncie 119 goli zdobytych dla FC Barcelony, co czyni go jednym z najlepszych strzelców w historii klubu. Na chwilę obecną nie wiadomo, gdzie Polak zagra w kolejnym sezonie. W kuluarach pojawiają się spekulacje o możliwym opuszczeniu Europy i postawieniu na grę w jednym z klubów z amerykańsko-kanadyjskiej MLS.

