Tracisz mniej kilogramów niż oczekujesz? „Taka sytuacja od dawna stanowi zagadkę dla naukowców”

Zgodnie z logiką więcej ruchu powinno oznaczać więcej spalonych kalorii, a przez to niższą wagę. W wielu przypadkach tak się jednak nie dzieje. W kontrolowanych badaniach aktywność fizyczna często skutkuje mniejszą utratą wagi, niż przewidują modele kaloryczne. Nawet gdy ludzie dodają ćwiczenia aerobowe, takie jak spacery, jogging i jazda na rowerze, większość traci średnio 1,6 kilograma w pół roku. To niewiele, biorąc pod uwagę zainwestowany czas i wysiłek.

Taka sytuacja od dawna stanowi zagadkę dla naukowców – relacjonuje portal nationalgeographic.com. Część odpowiedzi może być znana: trening może zwiększyć apetyt, co sprawia, że łatwiej jest przyswoić więcej kalorii niż te, które zostały spalone. Z analizy z 2025 r. wynika, że podczas teoretycznego biegu, w którym dana osoba powinna spalić 500 kalorii, dzienny wydatek energetyczny zwiększył się o ok. 165 kalorii.

Ludzie spalają mniej kalorii, niż teoretycznie powinni. „To wciąż pozostaje tajemnicą”

Wychodzi więc na to, że organizm kompensuje zwiększoną aktywność fizyczną, zmniejszając zużycie energii w innych obszarach. Według biologa z Uniwersytetu w Ottawie Vincenta Careau „tajemnicą pozostaje jednak to, w jakim stopniu i w jaki sposób się to dzieje”. Ta nowa koncepcja podważa utrwalone od dawna założenie, że aktywność fizyczna jest prostym sposobem na utratę wagi.

Naukowcy odkrywają natomiast, że mogą one być znacznie skuteczniejsze w pomaganiu organizmowi w utrzymaniu stabilnej masy ciała i długoterminowej ochronie zdrowia. – Po prostu nie mogę uwierzyć, że ktoś, kto biega w ultramaratonach, nie doświadcza żadnych zmian adaptacyjnych – skomentowała Leanne Redman, ekspertka w dziedzinie fizjologii człowieka i bilansu energetycznego z Uniwersytetu w Sydney. Nie wszyscy są jednak przekonani do tej teorii.

Zbadano osoby prowadzące siedzący tryb życia i biegające ponad 70 km w tygodniu. Wyniki są jasne

Kristen Howard z Uniwersytetu Alabama przebadała osoby prowadzący głównie siedzący tryb życia z biegaczami pokonującymi ponad 70 km tygodniowo. W obu grupach całkowity wydatek energetyczny wzrastał liniowo wraz z aktywnością fizyczną – dokładnie tak, jak przewidywałyby to tradycyjne modele kaloryczne. Zgadza się to z badaniami dotyczącymi osób starszych, zgodnie z którymi większa aktywność fizyczna zazwyczaj wiąże się z większym spalaniem kalorii.

Zdaniem Redman „prawdopodobnie nie ma nieskończonej liczby kalorii, którą człowiek mógłby spalić”. Według ekspertów prawda może leżeć pośrodku. Specjaliści jednocześnie przestrzegają przed wyciąganiem błędnych wniosków. – Nie traktuj obaw o kompensację jako powodu, by sądzić, że ćwiczenia nie przyniosą ci korzyści – komentowała Howard. Podsumowała, że „ćwiczenia i aktywność fizyczna przynoszą ogromne korzyści”.

