Tragiczny wypadek na kolei, 17-latek cudem przeżył. „Wykryto ponad 20 nieprawidłowości”

W połowie lutego 17-latek, który pomógł kobiecie wynieść wózek z dzieckiem z pociągu, uległ poważnemu wypadkowi kolejowemu na stacji w Woli Bierwieckiej (woj. mazowieckie). Nastolatek w ciężkim stanie trafił do szpitala. Stracił obie nogi i część dłoni. Przez prawie miesiąc po tragedii Dominik pozostawał w śpiączce farmakologicznej. Pod koniec kwietnia wrócił do domu. Teraz czeka go długa rehabilitacja.

Rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski poinformował Polską Agencję Prasową, że w trakcie kontroli u Kolei Mazowieckich stwierdzono ponad 20 nieprawidłowości. Wśród nich wymieniono m.in. brak właściwej obserwacji: wymiany podróżnych przez kierownika pociągu i peronu za pomocą kamer zewnętrznych przez maszynistę w trakcie rozruchu maszyny. Kolejne błędy dotyczyły wykorzystania urządzeń radiołączności pociągowej.

17-latek przeżył wypadek, po tym, jak wciągnął go pociąg. Szokujące wyniki kontroli UTK

Na liście znalazły się także takie kwestie jak brak: synchronizacji urządzeń w zakresie czasu wystąpienia zdarzenia oraz właściwego prowadzenia dokumentacji maszyny. Po kontroli prezes UTK wszczął postępowanie administracyjne wobec przewoźnika kolejowego ws. stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego. Chodzi głównie o nieprawidłowy nadzór nad procesem wymiany pasażerskiej.

Koleje Mazowieckie wniosły uwagi do ustaleń kontrolnych, ale większość z nich nie została uwzględniona. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego, którego skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, prowadzi radomska prokuratura. Rzeczniczka Aneta Góźdź ujawniła, że „na podstawie zgromadzonego materiału niedługo podjęte zostaną następne ruchy procesowe”.

