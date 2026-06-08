Wędkarz z Polski złowił ogromną rybę. „Serce waliło mi jak młot!”

Grzegorz Bereżański pobił swój życiowy rekord. Pasjonat wędkarstwa, który mieszka w pobliżu Jeziora Myczkowieckiego, wybrał się pod koniec marca tego roku nad wspomniany zbiornik wodny, by metodą spinningu (polega ona na ciągłym zarzucaniu i ściąganiu przynęty) zapolować na możliwie największego pstrąga (Salmo trutta mannelis fario).

I udało mu się – złowił okaz „na złoty medal”.

Większego pstrąga w rękach nie miał. Wędkarz nie krył zdziwienia, gdy ta wielka ryba chwyciła za haczyk wędki

O szczegółach przeczytać można w miesięczniku „Wiadomości Wędkarskie”. Bereżański zrelacjonował redakcji swoją wyprawę sprzed ponad dwóch miesięcy.

Początkowo ryby nie brały, ale w pewnym momencie dostrzegł ogromnego pstrąga. „Był ogromny – w życiu takiego nie widziałem! Przepływał wzdłuż brzegu, majestatycznie ruszając płetwami” – wskazał. Następnie ostrożnie, delikatnie, rzucił w jego kierunku gumową przynętę. „Po tym, jak zacząłem niewielkimi skokami ją prowadzić, poczułem na kiju uderzenie. Odruchowo zaciąłem – i jest, siedzi! Od samego początku wiedziałem, że mam do czynienia z największym pstrągiem, jakiego złowiłem do tej pory. Z emocji serce waliło mi jak młot! Ryba szalała, z trudem powstrzymywałem jej ataki” – przyznał.

Toczył z okazem bój – zadanie nie było łatwe. „W czasie holu nie brakowało świec i młynków, jak na pstrąga przystało. Podczas wyskoków co i raz mogłem podziwiać jego potężne cielsko. Drżałem z obawy, czy zestaw wytrzyma, ale na szczęście w czasie wykonywania kolejnych młynków pstrąg zaplątał się w plecionkę i już bez większych problemów trafił do podbieraka. Dopiero w tym momencie mogłem odetchnąć z ulgą” – zaznaczył.

Po wszystkim okaz powrócił do wody. Ile mierzył?

Jaką długość miał Salmo trutta m. fario? Aż 67 cm! To niemal tyle, ile ludzka ręka. „To mój rekordy życiowy. Trudno opisać, co czułem w tym momencie – cały czas buzowała we mnie adrenalina” – wskazał.

Pasjonat zrobił sobie kilka zdjęć z rybą, a następnie z powrotem wpuścił ją do jeziora.

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