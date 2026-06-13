„Szare rozwody” w natarciu. Te dane mogą zaskoczyć wiele osób

“Szarymi rozwodami” lub srebrnymi określa się te rozstania, na które zdecydowały się osoby po 50. roku życia. Wielu ekspertów zwraca uwagę, że na ich popularność mają wpływ zmiany społeczne – dłużej żyjemy, jesteśmy bardziej świadomi swoich potrzeb, a także mamy większe oczekiwania wobec relacji.
Szare rozwody. Co o nich wiemy?
Według najnowszych danych GUS z 2024 roku dotyczących rozwodów kobiety w wieku od 50 do 59 lat stanowiły 16,7 proc. ogółu osób, które wówczas wnosiły o rozwód. Nieco mniej, bo 12,4 proc. stanowili mężczyźni w tym samym wieku. Z kolei w wieku ponad 60 lat o rozwód wniosło 7,3 proc. kobiet oraz 4,9 proc. mężczyzn.
Psychoterapeutka Monika Machnicka w rozmowie z Dzień Dobry TVN przekazała, że częściej kobiety decydują się przerwać długą relację, w której „przez lata pełniły funkcję opiekuńczą kosztem własnych potrzeb”.
Jakie są sygnały zbliżającego się szarego rozwodu?
Monika Machnicka ujawniła również, że często do rozstania prowadzą „nieeskalujące konflikty, lecz obojętność, brak ciekawości partnerem, rozmowy ograniczone do logistyki codzienności”.
– Pojawia się życie równoległe, emocjonalna separacja, a intymność zarówno seksualna, jak i emocjonalna stopniowo znika. W terapii często pada zdanie: „Nic złego się nie dzieje, ale nie czuję, że żyję" Obojętność, a nie złość, jest tu najbardziej alarmującym objawem – podkreśliła ekspertka.
Według psychoterapeutki pary mogą się uchronić przed rozstaniem, ale wymaga to zwiększonej troski o relację, kiedy zauważmy, że coś się dzieje.
– Jednocześnie warto podkreślić, że szary rozwód nie jest zawsze porażką. Czasem jest uczciwym zakończeniem relacji, która przestała dawać przestrzeń na autentyczne życie – dodała Machnicka.
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