Mówili mu, że jest za młody na wędkarstwo. 14-latek zagrał im na nosie, pobił rekord

Memphis Nelson ma jedynie 14 lat, lecz pomimo młodego wieku jest świetnym wędkarzem. Udowodnił to podczas ostatniej wyprawy, łowiąc gigantyczną rybę Moxostoma carinatum. Nie istnieje oficjalne tłumaczenie jej angielskiej nazwy – river redhorse. Można przyjąć, inspirując się innym tłumaczeniami, że to „czerwonoust rzeczny”.

O szczegółach sprawy poinformował w niedzielę (14 czerwca) portal AOL (America Online).

Padł nowy rekord. Ustanowił go 14-latek, o którym głośno mówi się w środowisku wędkarskim

Młodzieniec wybrał się nad rzekę Gasconade – hrabstwo Laclede, w środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Wyprawa, na którą zdecydował się w połowie maja, miała być spokojna i relaksująca – jednak los chciał inaczej.

14-latek łowił przy pomocy wędki. Na przynętę, którą nadziała na haczyk, połasiła się ryba o wadze 10 funtów i trzech uncji (co daje ponad cztery i pół kilograma). „Urzędnicy ds. ochrony przyrody zweryfikowali później połów na certyfikowanej wadze w Camdenton” – wskazał zagraniczny portal.

Następnie Departamentu Ochrony Środowiska stanu Missouri potwierdził oficjalnie ustanowienie nowego rekordu.

Co ciekawe, wiele osób mówiło, by młodzieniec zajął się czymś inny, bo na wędkarstwo jest jeszcze za młody. Wielu nie wierzyło w jego umiejętności. 14-latek zagrał teraz wszystkim tym osobom na nosie.

Ubiegły rok był dla wędkarzy łaskawy. Raz zarazem wyciągali z jezior i stawów ryby o długość ludzkiej nogi lub ręki

DNR publikował niedawno listę nowych rekordów, które padły w 2025 r. Oto kilka z nich:

lipiec – bass wielkogębowy (Micropterus salmoides), długość 24,50 cali (62,23 cm), jezioro Silver Lake, hrabstwo Kent, zachodni region Michigan.

wrzesień – szczupak amerykański (Esox masquinongy), długość 54 cale (137,16 cm), jezioro St Clair, hrabstwo Wayne, południowo-wschodni region Michigan.

luty – sieja amerykańska (Coregonus clupeaformis), długość 28 cali (71,12 cm), Jezioro Górne w pobliżu hrabstwa Baraga, północny region Michigan.

czerwiec- karp (Cyprinus carpio), długość 42,50 cali (107,95 cm), staw Ninth Street Pond, hrabstwo Alpena, północno-wschodni region Michigan.

czerwiec – bass niebieski (Lepomis macrochirus), długość 12,10 cali (30,73 cm), jezioro Long Lake, hrabstwo Grand Traverse, północno-zachodni region Michigan.

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