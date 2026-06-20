Śpisz w tej pościeli od tygodni? Ekspertka ostrzega przed tym, co się w niej gromadzi

Mikrobiolog dr Piotr Nowaczyk w rozmowie z dziennikarzami "halo tu Polsat" przekazał, że według badań Polacy zmieniają pościel nawet raz na trzy tygodnie, a niektórzy też raz w miesiącu. – Jeżeli rzeczywiście tę pościel wymieniamy co dwa lub trzy tygodnie, to bezwzględnie tak często, jak się da, powinniśmy tę pościel wietrzyć – przekazał ekspert.

Co ile dni zmieniać pościel? Są konkretne wytyczne

Według ustaleń naukowców, w tym wykładowczyni mikrobiologii klinicznej na Uniwersytecie w Leicester Primrose Freestone, pościel należy zmieniać co tydzień. Jeśli jednak ktoś jest chory, mocno się poci lub dzieli łóżko ze zwierzęciem, powinien ją zmieniać po trzech, lub czterech dniach.

Odpowiednio częste zmiany pościeli pozwolą odpowiednio szybko usunąć z łóżka pot, drobnoustroje, alergeny oraz martwe komórki naskórka. Primrose Freestone zaleciła również, aby pościel oraz prześcieradło prać w temperaturze 60 st. C lub wyższej. Dzięki temu pozbędziemy się wszelkich bakterii.

Dlaczego należy zmieniać pościel tak często?

– Każdej nocy, podczas snu, złuszczamy setki tysięcy komórek naskórka, wydzielamy sebum z gruczołów łojowych i pocimy się nawet do pół litra płynu – nawet jeśli tuż przed snem wzięliśmy prysznic – wyjaśniła w artykule dla serwisu sciencealert.com Primrose Freestone, starsza wykładowczyni mikrobiologii klinicznej na Uniwersytecie w Leicester.

Dodała także, że ludzka skóra „jest siedliskiem milionów bakterii i grzybów, z których wiele przenosi się na prześcieradła, poduszki i kołdry, gdy poruszamy się w nocy” .

– Płatki naskórka, które zrzucamy każdej nocy, stają się pożywieniem dla roztoczy kurzu domowego – mikroskopijnych stworzeń, które rozwijają się w ciepłej, wilgotnej pościeli i materacach. Same roztocza nie są niebezpieczne, ale ich odchody są silnymi alergenami, które mogą zaostrzać egzemę, astmę i alergiczny nieżyt nosa – przestrzegła Freestone.

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