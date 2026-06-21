Myślisz, że twój kot jest szczęśliwy? Naukowcy odkryli częsty błąd właścicieli

Właściciele kotów zwykle są przekonani, że ich czworonogi mają się świetnie. I rzeczywiście, jak pokazuje nowe badanie z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu, średnia ocena dobrostanu kotów wystawiana przez opiekunów to aż 89 na 100 punktów.

Co naprawdę wpływa na szczęście kota? Naukowcy wyjaśniają

Naukowcy postanowili sprawdzić, czy ta „intuicja” faktycznie pokrywa się z rzeczywistością. W badaniu opublikowanym w „Applied Animal Behaviour Science” wzięło udział ponad 400 właścicieli kotów z Austrii i Niemiec. Oceniali oni nie tylko zachowanie swoich pupili, ale też zdrowie, warunki życia i relację człowiek–zwierzę. Na koniec wystawiali jedną ogólną ocenę: jak szczęśliwy jest ich kot.

Naukowcy porównali te odpowiedzi z bardziej „techniczną” analizą dobrostanu, która opierała się na aż 54 wskaźnikach m.in. poziomie energii, apetycie, nastroju, kondycji fizycznej i sposobie interakcji z człowiekiem. Wniosek? Właściciele w dużej mierze dobrze wyczuwają nastrój swoich kotów, ale nie wszystko jest takie oczywiste, jak się wydaje.

Najłatwiej zauważalne są rzeczy proste: kot jest aktywny, mruczy, chętnie się bawi, więc uznajemy, że jest szczęśliwy. Jeśli jest apatyczny albo chory, ocena spada. Problem w tym, że część ważnych sygnałów umyka właścicielom.

Dobrym przykładem jest waga. Okazało się, że nadwaga kotów praktycznie nie wpływała na ocenę ich dobrostanu przez właścicieli. Nawet jeśli kot może jest otyły i mniej aktywny, wielu opiekunów i tak uznaje, że wszystko jest w porządku. Podobnie jest z wiekiem. Starsze koty często były oceniane tak samo dobrze jak młodsze, mimo że ich kondycja stopniowo się pogarszała.

Naukowcy sprawdzili, czy koty są szczęśliwe. Zaskakujące badania

Jak tłumaczy jeden z autorów badania, Andrea Sommese, problemem nie jest brak troski właścicieli, tylko sposób, w jaki działa ludzka percepcja. – Skupiamy się na tym, co widoczne tu i teraz. To pewien rodzaj ślepoty oceny – wyjaśnił naukowiec

Co ciekawe, badanie pokazało też coś pozytywnego. Największy wpływ na dobrostan kotów ma relacja z człowiekiem: wspólne przebywanie, głaskanie, rozmowa czy spokojna obecność. Równie ważna jest możliwość zabawy czy eksploracji. Te elementy często umykają w codziennej ocenie właścicieli, bo nie są tak „widoczne”.

Naukowcy pracują teraz nad narzędziami, które mają pomóc lepiej oceniać stan zwierząt na co dzień. A do tego czasu jedno pozostaje najważniejsze: obserwować kota uważniej, nie tylko wtedy, gdy mruczy na kanapie, ale też w jego codziennym zachowaniu.

Czytaj też:

Dlaczego rozmawiamy z psami i kotami? Powód nie jest tak błahy, jak niektórzy sądząCzytaj też:

Właściciele psów powinni uważać. Na takiego czworonoga trzeba mieć pozwolenie