Katarzyna Pinkosz z Wprost i NewsMed z tytułem „Dziennikarz Zdrowia 20-lecia” w konkursie Kryształowe Pióra

Konkurs Kryształowe Pióra do to konkurs dla dziennikarzy medycznych. Nagrody obecnie są przyznawane w trzech kategoriach – „Cukrzyca: wygrać z postępem choroby”, „Nowotwór – przełamać tabu”, „Choroby serca – rosnące zagrożenie”. Jurorami w konkursie są: przedstawiciel organizatora (firma Servier), eksperci medyczni (w obecnej edycji: prof. Leszek Czupryniak, prof. Grodzicki oraz prof. Piotr Rutkowski) oraz dziennikarze-laureaci wcześniejszej edycji.

W tym roku Konkurs organizowany był już po raz 20. Z tej okazji jury przyznało nagrody „Dziennikarz Zdrowia 20-lecia” dziennikarzom, którzy otrzymali najwięcej nagród w dotychczasowych edycjach konkursu oraz w szczególny sposób przyczyniły się do edukacji zdrowotnej polskiego społeczeństwa: Wśród nagrodzonych statuetką znalazła się Katarzyna Pinkosz, redaktor naczelna portalu NewsMed, szefowa działu Zdrowie we Wprost, która wielokrotnie zdobywała nagrody i wyróżnienia w konkursie Kryształowe Pióra.

– Jeśli miałabym jednym słowem określić konkurs Kryształowe Pióra, to tym słowem byłoby słowo „prestiżowy”. Każdego roku w konkursie bierze udział coraz więcej dziennikarzy. Prace reprezentują bardzo wysoki poziom merytoryczny: doskonale to wiem, bo jako laureatka miałam zaszczyt czytać, oglądać i słuchać nadesłane prace. Dziennikarstwo medyczne w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. Bardzo dziękuję ekspertom, którzy dzielą się swoją wiedzą – dzięki temu te artykuły mogą powstawać. Dziękuję pacjentom, którzy dzielą się swoimi – często trudnymi doświadczeniami. I dziękuję wydawcom – za zaufanie co do doboru tematów – podkreśla Katarzyna Pinkosz.

Statuetkę Kryształowe Pióra „Dziennikarz Zdrowia 20-lecia” otrzymali również: Magdalena Hykawy, Anna Jarosz, Margit Kossobudzka, Patrycja Michońska-Dynek, Wojciech Moskal, Ewa Podolska, Dorota Romanowska, Zbigniew Wojtasiński, Artur Wolski.

W tegorocznej edycji Kryształowych Piór statuetki otrzymali: Sławomir Zagórski (w kategorii „Choroby serca – rosnące zagrożenie”, Marta Dragan (w kategorii „Cukrzyca – wygrać z postępem choroby”) oraz Magdalena Hykawy i Anna Gmiterek-Zabłocka (w kategorii Nowotwór – przełamać strach, wygrać życie”).

Podczas gali wręczono również 5 statuetek Kryształowego Serca dla osób od lat zaangażowanych w rozwój Konkursu. Otrzymali je: Tomasz Grodzicki, prof. Leszek Czupryniak, prof. Piotr Rutkowski, Jadwiga Kamińska, Prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia oraz Iwona Schymalla, związana z konkursem od samego początku.