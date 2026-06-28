7 częstych zachowań, których mężczyźni nie cierpią u kobiet. Widzisz to u siebie?

Znalezienie i zatrzymanie przy sobie partnera w 2026 roku nie należy do najłatwiejszych. Specjalizujący się w doradztwie małżeńskim psychoterapeuta Charlie Bloom zwrócił uwagę na kilka zachowań, które nie ułatwiają paniom tego zadania.

Czego nie lubią mężczyźni u kobiet? 7 typów

Bloom twierdzi, że niektóre nieświadome postawy kobiet potrafią zdecydowanie odstraszyć czy zniechęcić potencjalnych partnerów. Jako pierwszy przykład wymienia skłonność do narzekania. W jego ocenie tendencja do skupiania się na negatywnych stronach życia jest szybko zauważana przez mężczyzn. Dodawał, że pozytywne nastawienie potrzebne jest zarówno na początku znajomości, jak i na dalszych etapach związku.

Drugim odstraszającym typem na jego liście są „księżniczki”. Mianem tym określił kobiety niesamodzielne, które spodziewają się, że to mężczyzna rozwiązywać będzie wszystkie ich problemy. Oczywiście, mężczyźni lubią czuć się potrzebni i chcą pomagać. Zniechęca ich jednak poczucie, że bez nich kobieta będzie całkowicie bezradna.

Niepożądana jest także wieczna kontrola. Nieustanne telefony i wiadomości potrafią wywołać u mężczyzny poczucie osaczenia. Wynikają zresztą z braku pewności, co też jest zauważalne i nie daje nadziei na relację, która opierać się będzie na zaufaniu. Brak przestrzeni dla partnera to szybka droga do zniszczenia związku.

Niespodzianka! Mężczyźni lubią spokój w związku

Zdecydowana większość mężczyzn ceni sobie spokój. Zrezygnuje więc z relacji, w której co chwilę wybuchają niepotrzebne konflikty. Nie będą chcieli też partnerki, u której wyczują przesadną teatralność. Mogą wspierać, ale niekończące się problemy szybko ich znudzą i zaczną męczyć.

Bloom zwraca też uwagę, by nie obciążać partnera naszym bagażem z poprzednich związków. Liczy się to, co udaje się osiągnąć w nowym związku. Zadręczanie drugiej osoby naszymi poprzednimi relacjami to kiepski pomysł.

To jeszcze nie koniec wyliczanki. Okazuje się, że mężczyznom przeszkadzają też kobiety, które lubią okazywać swoją wyższość. Kiedy za często poprawiają partnera czy przerywają mu w środku wypowiedzi, potrafią się zdemotywować lub wybuchnąć. Relacja musi być partnerska.

Kobiety, które lubią rywalizację, to pozornie świetny materiał na partnerkę. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy mamy do czynienia z osobą niepewną siebie, która musi być lepsza od mężczyzny w każdej sytuacji. To również może zmęczyć mężczyznę, który wycofa się, albo zakończy taki związek.

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