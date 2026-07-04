Niektórych komary „lubią” bardziej, ale nie przez grupę krwi. Nauka ma odpowiedź

Entomolog medyczny Frédéric Simard przekonuje, że upodobania komarów do konkretnych osób nie są mitem. Rzeczywiście wybierają one określone ofiary, a niektórych potrafią unikać. Kierują się całym szeregiem bodźców, zaczynając od zapachu, ciepła oddawanego przez ciało i wydychanego przez nas dwutlenku węgla.

Komary jednych żądlą częściej, innych rzadziej. Dlaczego?

Szwedzki naukowiec Rickard Ignell w rozmowie z AFP zaznaczał jednak, że o znaczeniu dwutlenku węgla dla komarów wiemy już od ponad 100 lat. Złośliwe owady potrafią wyczuć ten gaz z dużej odległości. Po zbliżeniu się na około 10 metrów, rejestrują też nasz indywidualny zapach. Im bardziej się zbliżają, tym większe znaczenie ma dla nich temperatura naszego ciała i wilgotność skóry.

Co ciekawe, większego znaczenia nie ma dla nich grupa krwi. Frederic Simard twierdzi, że ten powszechny pogląd nie ma podstaw naukowych. Jak mówił, badania na ten temat prowadzone były na zbyt małej grupie ludzi, by dać jednoznaczne wnioski. Nieistotny jest też kolor skóry, oczy i włosów.

Ważny ma być za to wspomniany zapach ludzkiego ciała, a konkretnie mieszanka związków chemicznych, które produkuje nasza mikrobiota. Ludzie wydzielają od 300 do nawet 1000 różnych związków zapachowych. Naukowcy wciąż badają preferencje komarów, związane z tym, jak pachniemy.

W najnowszym badaniu grupa pod kierownictwem Rickarda Ignella wypuścił komary Aedes aegypti i sprawdzała, jak zareagują na 42 kobiety, które zgłosiły się do eksperymentu. To wtedy potwierdzono, że owady te reagują na konkretne mieszanki związków zapachowych (27 z około 1000 możliwych).

Komary lubią piwoszy

Szczególnie często komary atakowały kobiety w drugim trymestrze ciąży i te, które wydzielały duże ilości związku powstającego podczas rozkładu sebum, czyli łoju skórnego. Mowa o alkoholu grzybowym lub „1-okten-3-ol”. Niewielkie zwiększenie ilości tego związku znacząco powiększało zainteresowanie komarów.

W innym badaniu sprawdzono, czy komary faktycznie przyciąga piwo. W eksperymencie z Burkina Faso uczestnicy pili piwo, a kilka dni później wodę. Okazało się, że komary zdecydowanie wolą osoby, które raczyły się piwem. Podobne spostrzeżenia wyciągnięto po badaniu w Holandii, gdzie osoby pijące piwo w ostatnich 24 godzinach były o 1,35 raza bardziej atrakcyjne dla komarów niż inni uczestnicy eksperymentu.

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