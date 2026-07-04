Ilu znajomych może mieć człowiek? Naukowcy mają odpowiedź

Z większości badań, które przeprowadzono dotąd w tym kontekście, wynika, iż człowiek może mieć maks. 150 znajomych. Warto zaznaczyć, że nie chodzi tu o przyjaciół – zdecydowanie nie. Większość z nas (mowa więc o średniej) ma ok. pięć osób w kręgu najbliższych, ok. 15 kumpli i ok. 50 kolegów lib znajomych (w tym dalszych).

Homo sapiens może utrzymać ok. 150 stabilnych relacji społecznych w jednym momencie.

Część naukowców uważa, że liczba ta jest większa – sięgać ma rzekomo nawet 290. Wszystko zależy jednak od tego, jaka metoda pomiaru została użyta w konkretnym eksperymencie.

Odpowiedź jest satysfakcjonująca? To jednak nie koniec – warto zapoznać się z ciekawymi szczegółami, o których opowiedział antropolog Robin Dunbar.

Dlaczego właśnie tyle? Znany antropolog wytłumaczył

Ekspert wyjaśnił, iż liczba ta nie wzięła się znikąd – tak ukształtowani zostaliśmy bowiem w toku ewolucji. To, co spowodowało, iż poszło to właśnie w tym kierunku, to poczucie zagrożenia ze strony drapieżników. – Im większe zagrożenie, tym więcej bliskich znajomych trzeba było mieć, żeby sobie z nim poradzić – stwierdził Dunbar w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. Antropolog był uczestnikiem konferencji Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji, która zorganizowana została w maju tego roku.

W jego opinii liczba znajomych może wahać się od ok. 100 do nawet 250 (zależne jest to od wielu czynników – m.in. wieku, temperamentu itd.).

Znajomi na Facebooku się nie liczą

Wielu mogłoby się nie zgodzić z szacunkami badaczy – w końcu mają na Facebooku 500, a niekiedy nawet kilka tysięcy znajomych. Liczba ta jest jednak pusta – w końcu z większością z tych osób przeciętny użytkownik platformy nie utrzymuje żadnego kontaktu (nie zachodzą tu nawet proste interakcje – takie jak polajkowanie opublikowanego posta czy złożenie życzeń z okazji urodzin).

Dubar zaznaczył, że relacje muszą mieć konkretne cechy, by można było uznać je za „prawdziwe” – w rozumieniu psychologii. „W świecie realnym, tym fizycznym, osoby z naszej najbliższej, pięcioosobowej grupy musimy zobaczyć co najmniej raz w tygodniu. Inaczej spadają do dalszego kręgu przyjaciół. Osoby z grupy 15-osobowej, co najmniej raz w miesiącu. A z tymi, które należą do naszych najbliższych 150 znajomych, musimy skontaktować się co najmniej raz w roku. Myślę, że FB i inne media społecznościowe po prostu spowalniają szybkość rozpadu znajomości” – ocenił.