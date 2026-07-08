Tyle wody trzeba pić każdego dnia. Naukowcy obalają popularny mit

Naukowcy podkreślają, że prosta zasada mówiąca o tym, że powinniśmy wypijać osiem szklanek wody dziennie, aby pozostawać dobrze nawodnieni to mit. W rzeczywistości jest ona prostym do zapamiętania sloganem, a zapotrzebowanie na płyny rośnie wraz z występowaniem upałów, zwiększonego wysiłku fizycznego, problemów ze zdrowiem, czy w trakcie ciąży u kobiet.

Zapotrzebowanie to jest też różne dla kobiet i mężczyzn. Według Academy of Nutrition and Dietetics panie powinny przyjmować około dziewięciu szklanek wody dziennie, a panowie aż 13. Warto podkreślić, że są to wartości orientacyjne i nie należy się ich sztywno trzymać. Wpływ na ilość przyjmowanych płynów ma również nasza dieta. Płyny przyjmujemy bowiem także w innych niesłodzonych napojach lub w pokarmach.

Jak zadbać o odpowiednie nawodnienie?

Aby być dobrze nawodnionym wystarczy regularnie w ciągu dnia pić. Nie trzeba pić tylko wody. Do bilansu płynów zaliczyć można też niesłodzoną herbatę czy napary ziołowe. Dobrym urozmaiceniem będzie woda gazowana. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest też jedzenie owoców, które zawierają dużo płynów: jabłka czy arbuzy to doskonałe rozwiązanie.

Objawy odwodnienia i jak je rozpoznać

Aby zapobiec odwodnieniu, warto wyrobić sobie nawyk picia, zanim poczujemy pragnienie. Jak jednak rozpoznać, że już się odwodniliśmy lub pijemy za mało? Typowymi objawami odwodnienia są: ciemniejszy mocz, ból głowy, uczucie osłabienia, zaparcia. Warto zwrócić uwagę także na obniżenie ciśnienia tętniczego, przyspieszoną akcję serca, suchość błon śluzowych i zmniejszenie elastyczności skóry.

Co zwiększa ryzyko odwodnienia? Otyłość, wiek, wymioty, biegunka, choroby przewlekłe i obfite pocenie się to wszystko czynniki, które mogą znacznie zwiększyć nasze zapotrzebowanie na płyny.

Dlaczego nawodnienie jest kluczowe?

Przyjmuje się, że u dorosłej osoby woda stanowi około 60 proc. masy ciała. W rzeczywistości zmienia się to z wiekiem. Jak pisze dr hab. Ilona Idasiak-Piechocka, „woda u noworodków stanowi 75 proc. masy ciała, a jej gwałtowne zmniejszenie obserwuje się w czasie pierwszego roku życia głównie kosztem przestrzeni zewnątrzkomórkowej”.

„U młodych dorosłych objętość wody w organizmie stanowi 70–60 proc. masy ciała i wykazuje wahania w zależności od płci, u mężczyzn w wieku powyżej 60 lat stanowi 54 proc. masy ciała, a u kobiet 46 proc”. – dodaje.

Woda odpowiada m.in. za utrzymanie właściwej temperatury ciała, transport składników odżywczych, usuwanie produktów przemiany materii oraz prawidłową objętość krwi. Ponadto dobre nawodnienie poprawia koncentrację i zdolności poznawcze. Dobre nawodnienie ma też wpływ na układ pokarmowy. Zbyt mała ilość płynów sprzyja zaparciom i utrudnia wypróżnianie.

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