Urodzeni jesienią pożyją dłużej? Naukowcy to zbadali

Temat związku między miesiącem urodzenia a zdrowiem od lat budzi zainteresowanie naukowców. Jedno z najnowszych badań, opublikowane w czasopiśmie Demographic Research przez zespół włoskich badaczy, objęło ponad 1,3 mln osób urodzonych w Stanach Zjednoczonych w latach 1700-1899. Autorzy porównali nie tylko osoby z całej populacji, ale również rodzeństwo wychowujące się w tych samych rodzinach, co pozwoliło ograniczyć wpływ warunków społecznych i ekonomicznych.

Osoby urodzone jesienią i zimą żyły przeciętnie dłużej

Analiza wykazała, że osoby urodzone jesienią i zimą osiągały statystycznie dłuższy wiek niż osoby urodzone wiosną i latem. Różnice nie były duże, jednak pojawiały się konsekwentnie również po uwzględnieniu porównań między rodzeństwem.

Autorzy podkreślają, że sam miesiąc urodzenia nie jest przyczyną dłuższego życia. Jest raczej wskaźnikiem warunków, z jakimi organizm zetknął się jeszcze przed narodzinami i we wczesnym dzieciństwie.

To nie jest nowe odkrycie

Naukowcy zwracają uwagę, że podobne zależności obserwowano już wcześniej. Na przykład badanie Leonida i Natalii Gavrilovów z University of Chicago, opublikowane w 2011 roku w Journal of Aging Research, wykazało, że osoby urodzone jesienią częściej dożywały 100 lat niż osoby urodzone wiosną. Szczególnie porównując miesiące październik i listopad do kwietnia i maja. U rodzeństw dominujące było porównanie grudnia z majem. Z kolei analiza danych z Austrii i Danii, również wskazywała na przewagę osób urodzonych w miesiącach jesienno-zimowych pod względem długości życia.

Nowsza publikacja potwierdza, że zjawisko można zaobserwować również w dużej amerykańskiej populacji oraz po porównaniu osób pochodzących z tych samych rodzin.

Skąd może wynikać ta zależność?

Badacze nie są zgodni co do jednego wyjaśnienia. Najbardziej prawdopodobna hipoteza zakłada, że znaczenie mają warunki panujące podczas ciąży i pierwszych miesięcy życia.

Chodzi między innymi o sezonowe infekcje, ilość światła słonecznego i poziom witaminy D, sposób odżywiania matki czy inne czynniki środowiskowe, które mogą wpływać na rozwój organizmu jeszcze przed narodzinami.

Autorzy zaznaczają jednak, że nie udało się wskazać jednego czynnika odpowiedzialnego za obserwowane różnice.

Miesiąc urodzenia to tylko jeden z wielu elementów

Naukowcy podkreślają, że wpływ miesiąca urodzenia na długość życia jest niewielki. Znacznie większe znaczenie mają codzienne nawyki i warunki życia, takie jak dieta, aktywność fizyczna, palenie papierosów, dostęp do opieki zdrowotnej czy sytuacja materialna.

Oznacza to, że miesiąc urodzenia nie pozwala przewidzieć, jak długo będzie żyła konkretna osoba. Wyniki pokazują jedynie statystyczną zależność widoczną w bardzo dużych grupach ludzi.

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