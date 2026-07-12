Jaka jest najlepsza różnica wieku w związku? Naukowcy postanowili to policzyć

Jaka różnica wieku między partnerami daje szansę na najtrwalszy i najbardziej zgodny związek? Eksperci z Deakin Institute w Australii postanowili poszukać odpowiedzi na to pytanie.

Jaka różnica wieku najlepsza dla związku?

Choć wiadomo, że każdy związek jest inny i opiera się na indywidualnych preferencjach, naukowcy doszli do pewnych wniosków. Ich zdaniem najlepszą różnicą wieku między partnerami są 2-3 lata. Ten mały dystans daje najlepsze warunki do stworzenia stabilnego, zrównoważonego związku. Partnerzy są wówczas na podobnym etapie życiowym i w podobnym punkcie rozwoju osobistego.

Umożliwia to zsynchronizowanie rytmu dnia, daje szansę na wspólne punkty odniesienia czy nawet podobny system wartości, co ułatwia wzajemne zrozumienie. To z kolei oznacza rzadsze kłótnie i ogranicza poczucie przynależności do innych światów, innych pokoleń.

Eksperci z Deakin Institute przyznali, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety z młodszymi partnerami są w początkowym etapie związku zachwyceni. Grupy te deklarowały bardzo duże zadowolenie ze swojego życia. Niestety, z upływem czasu czar pryska. Po 6-10 latach poziom satysfakcji maleje drastycznie. Pary z dużą różnicą wieku szczególnie słabo radzą sobie z kryzysami.

Rówieśnikom łatwiej się wspierać

Osoby w zbliżonym wieku tworzą pary, które cechują się znacznie większą odpornością psychiczną. Łatwiej im działać wspólnie i wypracowywać rozwiązania. Dane z całego świata pokazują, że pierwotny zachwyt ostatecznie przegrywa z potrzebą prowadzenia harmonijnego, zrównoważonego życia.

Australijscy naukowcy zwracają też uwagę na zgodność celów i planów. W zależności od wieku będą się one zmieniały, więc nadal jest to istotny czynnik. Jeżeli jedna strona dąży do zmian i wciąż poszukuje swojego miejsca w życiu, a druga chciałaby już osiąść w jednym miejscu i ceni sobie spokój, to będzie prowadzić to do poważnych zgrzytów.

Jeszcze inne dane pokazują, że o ile mężczyźni z młodszymi partnerkami są szczęśliwi, to kobiety w relacjach ze starszymi osobami częściej skarżą się na wewnętrzny stres i napięcie.

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