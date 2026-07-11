Drzemki o tej porze są niebezpieczne dla seniorów? Liczba zgonów o 30 proc. większa

Poranne drzemki to dla seniorów niekoniecznie dobry zwyczaj. Tak sugerują wyniki badań, opublikowane na łamach „JAMA Network Open” i opisane przez Polską Agencję Prasową. Naukowcy twierdzą, że potrzeba snu w konkretnej tej konkretnej porze dnia może być sygnałem, którego nie warto ignorować.

Naukowcy: Seniorzy drzemiący rano są bardziej zagrożeni

Amerykańscy naukowcy zwrócili pilniejszą uwagę na drzemki w ciągu dnia. Badacze z Bostonu i Chicago po latach obserwacji stwierdzili, że niektóre wzorce drzemek mogą być łączone z gorszym zdrowiem i wyższym ryzykiem śmierci u starszych osób.

W ramach opisywanego tutaj badania obserwacji poddano 1338 seniorów, a okres śledzenia ich życia trwał nawet do 19 lat. Uczestnikom podano urządzenia rejestrujące ich aktywność i odpoczynek, dzięki czemu możliwa była późniejsza dokładna analiza.

Uwagę naukowców szybko zwróciły osoby, które zasypiały często rano. Jak się okazało, w grupie tej ryzyko zgonu było aż o 30 proc, . wyższe w porównaniu z osobami, które zasypiały po południu. Co ciekawe, każda dodatkowa godzina snu w ciągu dnia wiązała się ze wzrostem tego ryzyka o 13 proc., a każda następna drzemka zwiększała je o 7 proc.

Robisz poranne drzemki? Jako senior powinieneś uważać

We wnioskach zwracano uwagę, że wyniki nie muszą oznaczać, iż to sama drzemka była niebezpieczna. Chodziło tylko o statystyczną zależność, przyczyna mogła więc być zupełnie inna. Naukowcy podejrzewają, że częsta potrzeba snu w ciągu dnia może być objawem problemów zdrowotnych. Mowa tu o szerokim wachlarzu możliwości: od zaburzeń snu, poprzez zaburzenia rytmu dobowego, aż po choroby przewlekłe.

Podkreślono nawet, że okazjonalna krótka drzemka nie powinna nas niepokoić. Często pomaga zredukować zmęczenie i poprawić nasze samopoczucie. Jeśli jednak często potrzebujemy takiej przerwy, albo zasypiamy nad ranem regularnie, mimo normalnie przespanej nocy, to niezłym pomysłem będzie skonsultowanie się z lekarzem.

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