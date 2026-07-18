Pies naprawdę rozumie ludzką mowę? Trenerka wyjaśnia, które słowa działają najmocniej

Główna trenerka psów w amerykańskiej firmie Dog Savvy Positive Dog Training zwróciła uwagę, że psy to „mali detektywi” , którzy obserwują zachowania człowieka i uczą się przez powtarzalność i schematy. – Jednak jako zwierzęta niewerbalne w dużym stopniu polegają na tonie głosu, mowie ciała, wyrazie twarzy i codziennych rytuałach – często nawet bardziej niż na samych słowach – zwróciła uwagę Bassett.

Według ekspertki psy skupiają się na szczegółach zachowania człowieka, które mogą sugerować m.in., że niedługo dostaną jedzenie lub pójdą na spacer. Następnie kojarzą konkretne słowa z danymi zachowaniami. – Dlatego twój pies może nagle się ożywić, gdy tylko przypadkiem zapytasz: „idziemy na spacer?” , ale jednocześnie potrafi wyczuć, że wychodzisz z domu, zanim wypowiesz choć jedno słowo – tłumaczyła trenerka. – Zwracają uwagę na drobne szczegóły – klucze, buty, smycz, a nawet subtelne zmiany w twojej energii lub codziennej rutynie – dodała.

Bassett podkreśliła, że kluczowa w uczeniu psa nowych słów jest konsekwencja. Jeśli będziemy powtarzać te same komendy w podobnych sytuacjach, pies nauczy się skojarzeń.

Na jakie słowa najczęściej reagują psy?

Według trenerki psy rozpoznają osiem podstawowych słów. Wśród nich jest „spacer” , ponieważ zdaniem Bassett, „dla większości psów jest on najważniejszym wydarzeniem dnia. Zapowiada nowe zapachy, ruch, odkrywanie świata, a czasem także spotkania z innymi psami lub ludźmi” . Z tą aktywnością wiążą też słowa: „smycz”, „na dwór czy „gotowy?” .

Psy reagują także na słowa oznaczające ich ulubione smakołyki np. „karma” . – Jedzenie jest niezwykle silnym motywatorem – podkreśliła Bassett.

Z kolei słowo „patrz” może szybko przyciągnąć uwagę pupila. – To słowo nabiera znaczenia, ponieważ zwykle zapowiada nagrodę, kontakt z człowiekiem i wspólną pracę – wyjaśniła Bassett. – Regularnie ćwiczone może stać się niemal automatyczną reakcją psa, szczególnie w sytuacjach rozproszenia, jeśli jest wzmacniane dużą ilością smakołyków – dodała.

Psy rozpoznają też słowa związane z powrotem opiekuna, jak np.: „wróciłem” . Często wiążą je z dźwiękiem nadjeżdżającego wcześniej samochodu lub przekręcanego w drzwiach klucza. – Wiele z nich reaguje ogromnym entuzjazmem, ponieważ nauczyły się, że oznacza to powrót kogoś, kogo kochają – wyjaśniła Bassett.

Pupile kojarzą też określenia ich ulubionej aktywności – np.: „piłka” , następnie: „aport” , „zabawka” , „frisbee” . – Te słowa zapowiadają ekscytację, kontakt z człowiekiem i ruch – tłumaczyła trenerka.

Pozytywne reakcje wywołują też w zwierzętach słowa pochwały, które zapowiadają nagrodę – np. „dobry pies” .

Psy mogą także emocjonalnie reagować na słowa „jazda” , czy „kąpiel” , które mogą się kojarzyć ze zbliżającym się wyjściem do weterynarza czy niechcianego kontaktu z wodą.

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