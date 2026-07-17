Szturm na stację z wodą. Mieszkańcy ustawiają się z kanistrami

Dwa dystrybutory pojawiły się kilka tygodni temu pomiędzy miejscowościami Wiry i Wirki. Stoją dokładnie u podnóża Ślęży, najwyższego szczytu Przedgórza Sudeckiego, w pobliżu nieczynnej już kopalni magnezytu. Są czynne całą dobę, siedem dni w tygodniu.

„Sudecki Zdrój” niedaleko Wrocławia. Jaka jest cena wody?

Cena wody jest wyjątkowo konkurencyjna, ponieważ wynosi 33 grosze za litr. Aby móc z niej skorzystać należy mieć własny pojemnik. Płacić można w automatach kartą oraz gotówką. Według informacji umieszczonych na dystrybutorach jest ona bogata w magnez, ma też alkaiczne pH (8,15) i niską zawartość sodu. Tego typu woda nadaje się do codziennego użytkowania, wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu, a także pomaga uzupełnić magnez w diecie.

Rozlewnia wody została uruchomiona ponad pięć lat temu. Jest pobierana z czwartego poziomu wyrobisk, z głębokości około 82 metrów oraz naturalnie filtrowana przez skały.

„Jako jedyna w kraju posiada atest PZH dopuszczający picie bezpośrednio z ujęcia, bez konieczności jakiegokolwiek uzdatniania. Nasza stacja samoobsługowego nalewania wody 24/7 w Wirkach czerpie wodę prosto z naturalnego wypływu znajdującego się 100 m pod ziemią. To krystaliczna woda magnezowa (66,3 mg/l) o alkalicznym pH (8,15) i niskiej zawartości sodu (3,5 mg/l)” – wynika z ustaleń serwisu gazetawroclawska.pl.

Mieszkańcy nie kryją zadowolenia. „Odpuszczamy kupno wody w sklepie”

Okoliczni mieszkańcy chwalą sobie tego typu rozwiązanie. Pod dystrybutorami ustawiają się kolejki, a klienci nalewają wodę do kilkulitrowych baniaków. „Najlepsza woda, leję w szkło — zero plastiku, zero kaucji, przepyszna. Już sama wizyta w tym miejscu sprawia frajdę. Być może jedyne takie miejsce w Polsce” – pisała jedna z internautek w opinii umieszczonej w Google. Kolejne osoby także chwaliły, że wodę można nalewać do własnych pojemników.

„Byliśmy dziś pierwszy raz. Woda pyszna. Miejsce piękne. Odpuszczamy kupno wody w sklepie, od dziś będziemy stałymi bywalcami. Polecamy” – przekazała kolejna internautka.

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