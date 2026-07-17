Złowił gigantycznego okonia, padł rekord. Wędkarz nie żyje

Darren Nunley – mieszkaniec Whitwell – złowił gigantycznego bassa wielkogębowego (Micropterus salmoides). Rybę z rodziny bassowatych wyciągnął ze zbiornika wodnego Nickajack.



Do zdarzenia, które w świecie wędkarstwa odbiło się szerokim echem, doszło pod koniec lutego tego roku. Nie sądził, że okaz, który chwycił za przynętę na haczyku, jest tak wielki, by ogłoszono nowy rekord. Wszystko stało się jasne, gdy M. salmoides trafił na certyfikowaną wagę.

Złowił wielkiego okonia. Jest nowy rekord!

Agencja ds. Zasobów Dzikiej Przyrody stanu Tennessee potwierdziła oficjalnie ustanowienie nowego rekordu – poinformował Local 3 News.

Zagraniczny portal przekazał też smutne wieści – dzisiaj (w czwartek – 16 lipca) miał miejsce pogrzeb utalentowanego wędkarza. Redakcja dowiedziała się o tym z nekrologu, który opublikowany został w internecie – na jednej z dedykowanych takim ogłoszeniom platform.

Ile ważył bass, którego parę miesięcy temu złowił Nunley? 15 funtów i 7,5 uncji (a więc ponad 7 kg).

Rekordy, których nikt nie jest w stanie pobić od wielu dekad

Wędkarz, który zmarł kilka dni temu, dokonał niemożliwego. Pasjonaci z USA każdego dnia udowadniają, jak bardzo są utalentowani – pozostaje jednak pytanie, czy będą w stanie pobić rekordy, które ustanowione zostały dekady temu. Oto kilka z nich.

Instrukcja – od lewej nazwa ryby, waga, dane wędkarza, przybliżona data i miejsce połowu.

Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides) – 5,07 kg – Donald Shade (mieszkaniec Waynesboro) – 1983 r. – Birch Run Reservoir, Adams County.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber (mieszkaniec Lake City) – 1971 r. – Elk Creek, Erie County.

Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman (mieszkaniec Havertown) – 1997 r. – Scotts Run Lake, Berks County.

Skalnik prązkowany (Morone saxatilis) – 24,38 kg – Robert Price (mieszkaniec Huntingdon) – 1994 r. – Raystown Lake.

Rokiel biały (Morone chrysops) – 41,81 kg – Robert Hornstrom (Meadville) – 2002 r. – Conneaut Lake, Crawford County.

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