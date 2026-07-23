Szybko odpisujesz na wiadomości? Specjaliści wyjaśniają, od czego może to zależeć

Według badania opublikowanego w 2022 roku w czasopiśmie PNAS szybkie odpowiedzi oznaczają często silne powiązanie między rozmówcami. Dotyczy to zarówno rozmów prowadzonych „na żywo”, jak i w internecie. Co istotne, często oczekiwanie na odpowiedź może wywołać niepokój u drugiego rozmówcy.
Co może wpływać na czas i sposób odpisywania?
Amerykańscy psychologowie ujawnili, że wpływ na to, w jaki sposób i jak szybko odpisujemy na czyjeś wiadomości, ma nasz styl przywiązania.
Według naukowców osoby z lękowym stylem przywiązania często wysyłają wiadomości i szybko na nie reagują. Tego samego oczekują od drugiej osoby. Często też same inicjują rozmowy, wysyłają długie wiadomości i analizują odpowiedzi – czytamy w serwisie Verywell Mind.
Z kolei osoby z unikającym stylem przywiązania odpisują sporadycznie, nieregularnie. Wiadomości są krótkie i pozbawione emocji. Często odpowiadają w ciągu kilku godzin.
Ci, z bezpiecznym stylem przywiązania charakteryzują się łatwością w komunikacji. Wysyłają regularnie wiadomości i często używają popularnych ikon wyrażających emocje.
„Odczuwałam potrzebę natychmiastowej odpowiedzi”
Autorka Tina Fey zajmująca się komunikacją przekazała, że „zawsze była typem osoby, która szybko odpowiada na wiadomości i często zastanawiała się, dlaczego odczuwała potrzebę natychmiastowej odpowiedzi”. Oceniła jednocześnie, że uważa się za osobę „o wysokiej inteligencji emocjonalnej”. Tym samym to zachowanie może ujawniać jej typ przywiązania.
Jak sama zauważyła, według założeń psychologii „osoby, które szybko odpowiadają na SMS-y, zazwyczaj przywiązują dużą wagę do relacji osobistych. Postrzegają każdą wiadomość jako okazję do wzmocnienia relacji i pokazania innym, że są ważni”.
„Kiedy odbierasz wiadomość i szybko odpowiadasz, pokazujesz, że troszczysz się o osobę po drugiej stronie linii. Jesteś wyczulony na jej uczucia i gotowy zaoferować wsparcie lub podzielić się jej radością, kiedy tego potrzebuje” – dodała specjalistka od relacji, cytowana przez serwis aufeminin.com.
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