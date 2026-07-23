Szybko odpisujesz na wiadomości? Specjaliści wyjaśniają, od czego może to zależeć

Według badania opublikowanego w 2022 roku w czasopiśmie PNAS szybkie odpowiedzi oznaczają często silne powiązanie między rozmówcami. Dotyczy to zarówno rozmów prowadzonych „na żywo” , jak i w internecie. Co istotne, często oczekiwanie na odpowiedź może wywołać niepokój u drugiego rozmówcy.

Co może wpływać na czas i sposób odpisywania?

Amerykańscy psychologowie ujawnili, że wpływ na to, w jaki sposób i jak szybko odpisujemy na czyjeś wiadomości, ma nasz styl przywiązania.

Według naukowców osoby z lękowym stylem przywiązania często wysyłają wiadomości i szybko na nie reagują. Tego samego oczekują od drugiej osoby. Często też same inicjują rozmowy, wysyłają długie wiadomości i analizują odpowiedzi – czytamy w serwisie Verywell Mind.

Z kolei osoby z unikającym stylem przywiązania odpisują sporadycznie, nieregularnie. Wiadomości są krótkie i pozbawione emocji. Często odpowiadają w ciągu kilku godzin.

Ci, z bezpiecznym stylem przywiązania charakteryzują się łatwością w komunikacji. Wysyłają regularnie wiadomości i często używają popularnych ikon wyrażających emocje.

„Odczuwałam potrzebę natychmiastowej odpowiedzi”

Autorka Tina Fey zajmująca się komunikacją przekazała, że „zawsze była typem osoby, która szybko odpowiada na wiadomości i często zastanawiała się, dlaczego odczuwała potrzebę natychmiastowej odpowiedzi” . Oceniła jednocześnie, że uważa się za osobę „o wysokiej inteligencji emocjonalnej” . Tym samym to zachowanie może ujawniać jej typ przywiązania.

Jak sama zauważyła, według założeń psychologii „osoby, które szybko odpowiadają na SMS-y, zazwyczaj przywiązują dużą wagę do relacji osobistych. Postrzegają każdą wiadomość jako okazję do wzmocnienia relacji i pokazania innym, że są ważni” .

„Kiedy odbierasz wiadomość i szybko odpowiadasz, pokazujesz, że troszczysz się o osobę po drugiej stronie linii. Jesteś wyczulony na jej uczucia i gotowy zaoferować wsparcie lub podzielić się jej radością, kiedy tego potrzebuje” – dodała specjalistka od relacji, cytowana przez serwis aufeminin.com.

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