Potężny pstrąg chwycił za haczyk, wędka zadrżała. Jest nowy rekord

Dziewczynka razem z tatą wybrała się nad Jezioro Górnej (wchodzące w skład pięciu tzw. Wielkich Jezior Ameryki Północnej). Z wędką w ręku usiadła na północnym brzegu zbiornika wodnego i wyczekiwała wielkiej ryby.
Młoda mieszkanka Maple Grove (w stanie Minnesota) liczyła, że za przynętę, którą umieściła na haczyku, chwyci rekordowy pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss) – i tak właśnie się stało. Warto powiedzieć, że chciała tego, ponieważ rok temu olbrzymi okaz z rodziny łososiowatych (Salmonidae) złowiła jej (wówczas) 14-letnia siostra – Lucy Spatafore. „Mieliśmy taką małą rywalizację o to, kto złowi największego” – przyznała (cytat za MPR News).
Padł nowy rekord. Tyle mierzył gigantyczny pstrąg
Sadie Spatafore wyruszyła na swoją wyprawę w maju 2026 r. Gdy gigantyczny pstrąg po raz pierwszy wynurzył się z wody, wiedziała już, że to „to naprawdę duży okaz”.
Jaką miał długość? „Mierzył 76 cm, czyli był nieco ponad cal [czyli o około dwa i pół centymetra – przyp. red.] dłuższy od ryby, którą Lucy wyciągnęła z wody w 2025 r. (...)
Sadie ustanowiła tym samym nowy rekord stanu Minnesota w kategorii: Złów i Wypuść” – podała redakcja zagranicznego portalu.
Garść rekordów, których nikt nie jest w stanie pobić od wielu dekad
Przy tej okazji warto wspomnieć o rekordach, które padły na terenie Stanów Zjednoczonych, a jednak żaden mieszkaniec USA nie był w stanie – jak dotąd – ich pobić, choć od ich ustanowienia minęły dekady.
Instrukcja – od lewej nazwa ryby, waga, dane wędkarza, przybliżona data i miejsce połowu:
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