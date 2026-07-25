Potężny pstrąg chwycił za haczyk, wędka zadrżała. Jest nowy rekord

Dziewczynka razem z tatą wybrała się nad Jezioro Górnej (wchodzące w skład pięciu tzw. Wielkich Jezior Ameryki Północnej). Z wędką w ręku usiadła na północnym brzegu zbiornika wodnego i wyczekiwała wielkiej ryby.

Młoda mieszkanka Maple Grove (w stanie Minnesota) liczyła, że za przynętę, którą umieściła na haczyku, chwyci rekordowy pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss) – i tak właśnie się stało. Warto powiedzieć, że chciała tego, ponieważ rok temu olbrzymi okaz z rodziny łososiowatych (Salmonidae) złowiła jej (wówczas) 14-letnia siostra – Lucy Spatafore. „Mieliśmy taką małą rywalizację o to, kto złowi największego” – przyznała (cytat za MPR News).

Padł nowy rekord. Tyle mierzył gigantyczny pstrąg

Sadie Spatafore wyruszyła na swoją wyprawę w maju 2026 r. Gdy gigantyczny pstrąg po raz pierwszy wynurzył się z wody, wiedziała już, że to „to naprawdę duży okaz”.



Jaką miał długość? „Mierzył 76 cm, czyli był nieco ponad cal [czyli o około dwa i pół centymetra – przyp. red.] dłuższy od ryby, którą Lucy wyciągnęła z wody w 2025 r. (...)

Sadie ustanowiła tym samym nowy rekord stanu Minnesota w kategorii: Złów i Wypuść” – podała redakcja zagranicznego portalu.

Garść rekordów, których nikt nie jest w stanie pobić od wielu dekad

Przy tej okazji warto wspomnieć o rekordach, które padły na terenie Stanów Zjednoczonych, a jednak żaden mieszkaniec USA nie był w stanie – jak dotąd – ich pobić, choć od ich ustanowienia minęły dekady.

Instrukcja – od lewej nazwa ryby, waga, dane wędkarza, przybliżona data i miejsce połowu:

Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides) – 5,07 kg – Donald Shade (mieszkaniec Waynesboro) – 1983 r. – Birch Run Reservoir, Adams County.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber (mieszkaniec Lake City) – 1971 r. – Elk Creek, Erie County.

Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman (mieszkaniec Havertown) – 1997 r. – Scotts Run Lake, Berks County.

Skalnik prązkowany (Morone saxatilis) – 24,38 kg – Robert Price (mieszkaniec Huntingdon) – 1994 r. – Raystown Lake.

Rokiel biały (Morone chrysops) – 41,81 kg – Robert Hornstrom (Meadville) – 2002 r. – Conneaut Lake, Crawford County.

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