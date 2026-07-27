Ogromny sumik chwycił za haczyk. Wędkarz ustanowił nowy rekord

O godnym uwagi wyczynie zapalonego wędkarza z Florence poinformował lokalny portal KDH News. Andy Amburn – bo o nim mowa – w połowie lipca tego roku, jak co każdy weekend, wybrał się nad pobliski zbiornik wodny. Tym razem padło na jezioro Stillhouse Hollow.

Wielki sumik błękitny (Ictalurus furcatus) przez cały czas tam na niego czekał – gdy tylko zanurzył haczyk swojej wędki, na który własnoręcznie natknął przynętę, zaraz rozpoczęła się walka na śmierć i życie.

Jaką długość miał okaz? Ile ważyła ryba?

Po zważeniu ryby z rodziny Ictaluridae (sumikowate) na certyfikowanym sprzęcie okazało się, że miała – aż 42,5 funta (blisko 19,3 kilograma). Jeśli chodzi o długość ryby – mierzyła niemal 43,9 cala (prawie 111,45 centymetra).

To nowy, oficjalny rekord stanu Teksas!

Lista, na którą wędkarze boją się patrzeć

A oto lista rekordów, której boją się wędkarze z USA. Padły one w Stanach Zjednoczone nawet kilka dekad temu – a mimo to wciąż nikomu nie udało się ich przebić.

Poniżej kilka przykładów (instrukcja – od lewej: nazwa ryby, waga, dane wędkarza, rok i miejsce połowu).

Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus) – 35 lb 3 oz (15,96 kg) – Austin Roth (Bowmanstown) – 1991 – Lehigh Canal, Northampton County.

Sumik płaskogłowy (Pylodictis olivaris) – 66 lb 6 oz (30,11 kg) – Michael Wherley (Fayetteville) – 2023 – Susquehanna River, Lancaster County.

Black crappie (Pomoxis nigromaculatus) – 4 lb 3 oz (1,90 kg) – Richard Pino (Covington) – 2000 – Hammond Lake, Tioga County.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber (mieszkaniec Lake City) – 1971 r. – Elk Creek, Erie County.

Sumik czarny (Ameiurus melas) – 4 lb 10 oz (2,10 kg) – Ian Radler (Palmerton) – 2011 – Beltzville Lake, Carbon County.







Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman (mieszkaniec Havertown) – 1997 r. – Scotts Run Lake, Berks County.

Skalnik prążkowany (Morone saxatilis) – 24,38 kg – Robert Price (mieszkaniec Huntingdon) – 1994 r. – Raystown Lake.

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