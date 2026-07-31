Podczas upału najlepiej zamykać czy uchylać okna? Ujawniamy tajemnicę

Producent i Dystrybutor Okien Fintecnic wyjaśnił w jaki sposób korzystać w pomieszczeniu z naturalnej klimatyzacji. Za tajemnicę odpowiadają prawa fizyki. Najważniejszą zasadą jest otwieranie okien w sposób umożliwiający przepływ powietrza z chłodniejszych do cieplejszych pomieszczeń. W ten sposób można zminimalizować nagrzewanie się wnętrza w upalne dni. Chodzi o różnice temperatur i ciśnienia powietrzna.

Kiedy temperatura na zewnątrz jest niższa niż wewnątrz, należy otworzyć okna, aby chłodniejsze powietrze napłynęło do pomieszczeń. Wówczas ciepłe powietrze, które jest lżejsze, unosi się i wydostaje się przez otwory wentylacyjne lub uchylone od góry okna. Przepływ powietrza może być też wspomagany przez różnice ciśnienia. Wiatr napotykający ścianę budynku tworzy obszar wyższego ciśnienia po jednej stronie i niższego po drugiej.

Eksperci o zamykaniu i otwieraniu okien podczas upałów. Trzymaj się najważniejszej zasady

Należy otwierać okna tak, aby powietrze wpływało przez stronę nawietrzną i wypływało przez stronę zawietrzną, co umożliwi stały przepływ powietrza przez dom. Podczas upału najlepiej otwierać okna wczesnym porankiem i późnym wieczorem, kiedy temperatura na zewnątrz jest zwykle niższa niż podczas dnia. Wtedy świeże powietrze ochłodzi wnętrze pomieszczenia. Otwarcie okna rano zapewni przepływ powietrza, które przewietrzy pokoje po nocy.

W ciągu dnia najlepiej trzymać okna zamknięte i zasłonięte roletami, żaluzjami, markizami czy zasłonami. Wszystko po to, aby dom się nie nagrzewał. Okna warto otworzyć wieczorem po spadku temperatury. Pomocne może być stworzenie przeciągu lub wykorzystanie wentylatorów, aby wspomóc cyrkulację powietrza. Innym aspektem jest roślinność wokół domu, która obniża temperaturę.

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