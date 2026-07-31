Ta maleńka ryba była wystarczająca. Padł nowy rekord, tylko tyle ważyła

Sierra Adamson – mieszkanka Beverly w hrabstwie Randolph – złowiła rzadkich rozmiarów bassa słonecznego (Lepomis gibbosus). Okaz był większy niż ten, którego złowiono miesiąc temu – pływał w Tygart Valley.

Młoda wędkarka wybrała się nad wspomnianą rzekę w połowie lipca. Rozsiadła się na brzegu, a następnie postanowiła spróbować zwabić ryby pestkami. W kolejnych krokach m.in. nabiła na haczyk robaka i oczekiwała na pierwsze szarpnięcie. Żyłka, której użyła, miała wytrzymałość 10 funtów (4,5 kilograma).



Tyle mierzył L. gibbosus. Wiadomo też, ile ważył

Szarpnięcie pojawiło się – było mocne. Okazało się, że za przynętę Adamson chwycił okaz o długości 9,13 cala (ok. 23,7 centymetra) – podał lokalny dziennik „The Inter-Mountain”.

Zagraniczne medium ustaliło też, że ryba z rodziny bassowatych ważyła 0,62 funta (ok. 0,28 kilograma).

Jak ponadto dowiedziała się redakcja, przedstawiciel Wydziału Zasobów Naturalnych Wirginii Zachodniej (we wschodniej części Stanów Zjednoczonych) zatwierdził oficjalnie nowy rekord.

Wędkarze nie są w stanie pobić tych rekordów od dekad. Oto niefortunna lista, na którą wolą nie patrzeć

Przy tej okazji warto wspomnieć o rekordach, które dawno temu pobite zostały w różnych częściach USA. Do tej pory jednak nikt nie zdołał złowić większych ryb.

Oto przykłady (instrukcja – od lewej: nazwa ryby, waga, dane wędkarza, rok i miejsce połowu):

Sumik płaskogłowy (Pylodictis olivaris) – 66 lb 6 oz (30,11 kg) – Michael Wherley (Fayetteville) – 2023 – Susquehanna River, Lancaster County.

Black crappie (Pomoxis nigromaculatus) – 4 lb 3 oz (1,90 kg) – Richard Pino (Covington) – 2000 – Hammond Lake, Tioga County.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber (mieszkaniec Lake City) – 1971 r. – Elk Creek, Erie County.

Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus) – 35 lb 3 oz (15,96 kg) – Austin Roth (Bowmanstown) – 1991 – Lehigh Canal, Northampton County.



Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman (mieszkaniec Havertown) – 1997 r. – Scotts Run Lake, Berks County.

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