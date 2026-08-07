Jak rozpoznać, czy dziecko ma objawy „spektrum autyzmu”? Ekspertka o symptomach

Dr hab. Anna Prokopiak w magazynie „Sens” powiedziała, że istotą „spektrum autyzmu” jest kłopot w komunikacji społecznej. Diagnosta wspomniała, że „mózg dziecka po jego urodzeniu nadal się rozwija”. Prokopiak podkreśliła, że praca z dzieckiem i rodzicami w obszarze komunikacji przynosi widoczne efekty. – Jeden z pacjentów, który trafił do nas dopiero w wieku szkolnym, nawet nie reagował na widok taty, nie siadał koło niego, co było dla jego rodziców źródłem bólu – zaczęła.

– Tymczasem po kilku miesiącach pracy zaczął się nawet do taty przytulać – kontynuowała ekspertka. Prokopiak przywołała wyniki badań izraelskich naukowców, według których autyzm można „ominąć”. Chodzi o to, aby wpłynąć na niego tak, aby „mimo genów” rozwinął obszary odpowiedzialne za interakcje społeczne. Diagnosta wyjaśniła, że „nawet w siódmym, a na pewno w jedenastym miesiącu życia można dostrzec, że mózg dziecka rozwija się w kierunku autyzmu”.

Jak rozpoznać autyzm u dziecka? Symptomy, które to opisują, to Z.N.A.K.I.

– Symptomy, które to opisują, to Z.N.A.K.I. Pierwszy z nich to „Z”, czyli dziecko nie zwraca uwagi na rodzica. Drugi, „N” – nie bawi się, udając na przykład, że dzwoni do mamy, mając przy uchu zabawkę. Trzeci, „A” – nie pokazuje palcem kierunku, nie macha „pa, pa”. Kolejny, czyli „K”, mówi, że dziecko nie reaguje na swoje imię. I ostatni, „I” – nie uśmiecha się do innych, czyli nie ma tak zwanego uśmiechu społecznego – wyjaśniła Prokopiak.

Ekspertka wspomniała o bezpłatnej aplikacji ASDetect z filmami, które „ilustrują, jak zachowuje się dziecko rozwijające się w sposób typowy w wieku od 12 do 24 miesięcy, a także jak zachowuje się dziecko, które przejawia objawy autyzmu”. Metoda charakteryzuje się aż 89-procentowym poziomem trafnej oceny spektrum autyzmu u dzieci w wieku 11 – 30 miesięcy. Prokopiak zaznaczyła, że „nie trzeba być specjalistą, aby dostrzec różnice i porównać z zachowaniem własnego dziecka”.

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