Jak rozpoznać roszczeniowe osoby? Oto 6 zdań, które wypowiadają najczęściej

Jedni uważają, że ludzie stają się coraz bardziej wymagający, inni przekonują, że jest to jedynie większa świadomość własnych praw. Gdzie przebiega granica między zdrowym dbaniem o swoje potrzeby a postawą roszczeniową?

Czym właściwie jest roszczeniowość?

Roszczeniowość to sposób myślenia, w którym człowiek zakłada, że należy mu się więcej niż innym – niezależnie od jego zaangażowania, wysiłku czy rzeczywistych zasług. Osoba o takim nastawieniu oczekuje wyjątkowego traktowania, często nie dostrzegając, że relacje międzyludzkie opierają się na wzajemności, szacunku i odpowiedzialności.

Nie oznacza to jednak, że każda osoba walcząca o swoje prawa jest roszczeniowa. Różnica polega na tym, że asertywność opiera się na poszanowaniu granic zarówno własnych, jak i cudzych, natomiast roszczeniowość ignoruje potrzeby innych i koncentruje się wyłącznie na własnych oczekiwaniach.

Skąd bierze się taka postawa?

Psychologowie wskazują, że korzenie roszczeniowości często sięgają dzieciństwa. Jednym z czynników jest wychowanie pozbawione jasnych zasad i konsekwencji. Dziecko, które zawsze dostaje to, czego chce, może nabrać przekonania, że świat powinien nieustannie spełniać jego oczekiwania.

Drugim możliwym źródłem jest sytuacja odwrotna – brak emocjonalnej bliskości ze strony rodziców. Kiedy dziecko nie otrzymuje uwagi, akceptacji i poczucia bezpieczeństwa, czasami buduje zawyżony obraz własnej wyjątkowości jako sposób na zrekompensowanie wewnętrznych braków. Z czasem taka strategia może utrwalić się i przenieść do dorosłego życia.

Nie bez znaczenia pozostaje również wpływ współczesnej kultury. Media społecznościowe promują sukces, prestiż i natychmiastową gratyfikację. Porównywanie się z innymi może prowadzić do przekonania, że każdy powinien mieć wszystko – i to od razu.

Jak rozpoznać osobę roszczeniową?

Choć każdy z nas czasem bywa wymagający, istnieją zachowania, które mogą świadczyć o utrwalonej postawie roszczeniowej.

Przede wszystkim taka osoba często pyta: „Co ja z tego będę mieć?”. Bezinteresowna pomoc nie wydaje jej się atrakcyjna, a większość relacji traktuje jak wymianę korzyści – najlepiej jednostronną.

Kolejnym sygnałem jest ciągłe porównywanie się z innymi. Sukcesy znajomych wywołują zazdrość zamiast motywacji. Zamiast zastanowić się, jak osiągnąć podobne rezultaty, osoba roszczeniowa skupia się na przekonaniu, że została potraktowana gorzej przez los.

Charakterystyczne jest również częste proszenie o przysługi przy jednoczesnym braku gotowości do odwzajemnienia pomocy. Gdy sytuacja się odwraca, łatwo znajduje powody, by odmówić wsparcia.

Niechętnie bierze także odpowiedzialność za własne decyzje. Jeśli coś się nie uda, winni są inni ludzie, niesprzyjające okoliczności lub pech. Sukces przypisuje swoim wyjątkowym zdolnościom, a porażkę czynnikom zewnętrznym.

Jak wpływa to na relacje?

Długotrwały kontakt z osobą roszczeniową bywa wyczerpujący. Relacja stopniowo staje się nierówna – jedna strona daje coraz więcej, podczas gdy druga traktuje otrzymywaną pomoc jako coś całkowicie naturalnego.

Z czasem może pojawić się poczucie wykorzystywania, frustracja oraz zmęczenie ciągłym spełnianiem cudzych oczekiwań. Dlatego tak ważne jest dostrzeganie momentu, w którym zdrowa życzliwość zamienia się w jednostronne poświęcenie.

Jak sobie radzić?

Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest stawianie jasnych granic. Odmowa nie jest oznaką egoizmu, lecz wyrazem szacunku wobec własnych potrzeb. Warto komunikować swoje decyzje spokojnie, bez agresji i poczucia winy.

Nie należy również liczyć na to, że spełnianie kolejnych oczekiwań sprawi, iż osoba roszczeniowa stanie się bardziej wdzięczna. Często przynosi to odwrotny efekt – utwierdza ją w przekonaniu, że takie zachowanie jest skuteczne i normalne.

Jeżeli mimo rozmów i wyznaczania granic relacja pozostaje jednostronna, warto zastanowić się nad jej ograniczeniem. Dbanie o własny dobrostan psychiczny nie jest przejawem egoizmu, lecz odpowiedzialności za siebie.

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