Sprytna metoda na naturalne odchudzanie. Pół łyżeczki do kawy działa cuda

Jeżeli należysz do grona osób, które codziennie piją kawę, to już jesteś na dobrej drodze. Wiadomo powszechnie, że napój ten podkręca metabolizm, co przekłada się na większy wydatek energii i spalanie tłuszczu. Jest jednak kilka zastrzeżeń.

Domowy trik na odchudzanie. To dwie przyprawy

Zdecydowanie nie warto pić kawy z tłustym mlekiem, śmietankami czy cukrem, nie wspominając o innych kalorycznych dodatkach. Są jednak rzeczy, które warto dodać, by nie był to nudny napój, a jednocześnie dodatkowo wspomóc proces odchudzania.

Cała tajemnica to dwie łatwo dostępny przyprawy: imbir i cynamon. Zwykłą kawę zamienią nam w napój, który zdecydowanie przyspieszy metabolizm, co pozwoli walczyć zarówno z boczkami, jak i oponą na brzuchu. Ważne, by odpowiednio dobrać proporcje. Eksperci zalecają 1/4 łyżeczki cynamonu oraz szczyptę imbiru w proszku. Oba składniki wsypujemy do ciepłej kawy i mieszamy.

Domowe odchudzanie. Dlaczego akurat imbir i cynamon?

Cynamon i imbir zawierają silne substancje aktywne, dlatego tak bardzo pobudzają nasz organizm do działania. Mają również silne działanie antyoksydacyjne. Cynamon dodatkowo obniża poziom cukru we krwi, co chroni przed niekontrolowanymi napadami głodu. Imbir z kolei pozwala szybciej uzyskać poczucie sytości, więc ułatwi nam kontrolowanie posiłków.

Oczywiście nie samą kawą zrzucimy zbędne kilogramy. Nie obejdzie się bez ruchu czy pracy na siłowni. Podobne triki to tylko ułatwienie, czy pomoc w ogólnym procesie. Największe ciężary musimy mimo wszystko wziąć na własne barki.

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