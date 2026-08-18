To psuje baterie w smartfonach. Wystarczy jedno ustawienie, by się nie degradowały

To, co szczególnie mocno odradzają eksperci, to długotrwałe utrzymywanie bardzo wysokiego poziomu naładowania.

Bateria, która ma ciągle 0 lub 100 proc. może zużywać się szybciej. By tak nie było, wystarczy zmienić jedno ustawienie w telefonie (smartfonie). W opcjach wyłącz możliwość maksymalnego ładowania lub ustaw, by można było naładować smartfona do ok. 80 proc. W niektórych sprzętach można na stałe ustawić taki limit.

Te rady sprawią, że bateria w smartfonie będzie trwalsza

To jednak nie wszystko – dla odpowiedniej pracy akumulatora bardzo ważna jest też temperatura.

Dlaczzego? Bo przyspiesza ona procesy chemiczne, które zachodzą w ogniwie. Dlatego też nie zaleca się korzystania ze smartfona w trakcie ładowania – lepiej dodatkowo go nie dociążać. Włączenie wymagającej sprzętowo gry podczas szybkiego ładowania czy pozostawienie telefonu w mocno nagrzanym samochodzie to najgorsze z możliwych pomysłów.

Jeśli nie możemy się powstrzymać, powinniśmy pomóc odprowadzić ciepło z nagrzewającego się smartfona. Możemy zdjąć etui (pokrowiec) lub położyć go na podkładce chłodzącej z wentylatorami (takiej, jakiej używa się do laptopów ze słabym chłodzeniem).

Co jeszcze trzeba wiedzieć?

By bateria służyła nam dłużej, najlepiej zrezygnować całkowicie z indukcyjnego jej ładowania. Faktem jest, że to niezwykle wygodne rozwiązanie, lecz może generować więcej ciepła niż tradycyjnie, przewodowe ładowanie. Lepiej podłączyć więc telefon do kabla.

Ładowanie bezprzewodowe nie niszczy baterii od razu, a nowoczesne smartfony mają systemy kontroli temperatury i potrzebne zabezpieczenia. Należy jednak zwracać uwagę na to, jak urządzenie zachowuje się w trakcie tego procesu – jeśli robi się bardzo gorące, lepiej zrezygnować z indukcji.