Potężny pstrąg sprawił, że wędka zatańczyła. Jest nowy rekord, taką długość miała ryba

Szczęściarzem, o którego wyczynie huczało środowisko wędkarskie, jest Ryan Bauman. Mieszkaniec Golden Valley w Jeziorze Górnym złowił rekordowego pstrąga źródlanego (Salvelinus fontinalis). To legendarny zbiornik wodny wchodzący w skład pięciu Wielkich Jezior Ameryki Północnej.

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Był większy niż ludzka ręka

Bauman nad brzeg ogromnego jeziora wybrał się w czerwcu tego roku. Chciał jedynie się zrelaksować, choć był tez otwarty na ewentualny zastrzyk adrenaliny. Euforia pojawiła się niespodziewanie – po raz pierwszy wtedy, gdy poczuł mocne szarpnięcie. Zrozumiał wówczas, że ma do czynienia z naprawdę dużą rybą.

Gdy ta tylko lekko się wynurzyła, dotarło do niego, że to pstrąg. Omal nie wyrwał mu wędki z ręki, gdy walczył o smakowitą przynętę na haczyku.

Ostatecznie linka wytrzymała, a S. fontinalis trafił na brzeg. Został następnie dokładnie zmierzony – miał 19,25 cala (czyli blisko 49 centymetrów) – dowiedziała się redakcja zagranicznego medium. Departament Dzikiej Przyrody stanu Minnesota potwierdził oficjalnie ustanowienie nowego rekordu!

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Przy okazji rekordu, który padł w północnym stanie Ameryki, warto przypomnieć o pewnej niechlubnej liście. Przedstawia ona legendarne wyczyny sprzed lat (często dekad), których żaden wędkarz nie jest w stanie przebić.

Oto kilka przykładów:

– Karp (Cyprinus carpio) – 52 lb (23,59 kg) – George Brown (Saltillo) – 1962 – Juniata River, Huntingdon County.

– Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber (mieszkaniec Lake City) – 1971 r. – Elk Creek, Erie County.

– Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus) – 35 lb 3 oz (15,96 kg) – Austin Roth (Bowmanstown) – 1991 – Lehigh Canal, Northampton

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