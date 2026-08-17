Przez te 3 zachowania ludzie się odwracają. Powodują błyskawiczną utratę szacunku

Czy ktoś nas polubi, czy nie – rzadko wpływ mają na to markowe ubrania czy wyszukany sposób mówienia. Znacznie ważniejsze okazuje się to, w jaki sposób traktujemy innych w zwykłych, codziennych sytuacjach.

Lekceważenie osób, które nas obsługują

To, jak zwracamy się do kelnera, kasjerki, recepcjonisty czy konsultanta infolinii, mówi o nas więcej, niż moglibyśmy sadzić. Podniesiony głos, ironiczne komentarze czy demonstrowanie wyższości – to wszystko zdecydowanie nie umyka uwadze świadkom (wbrew temu, czego niektórzy by chcieli).

Warto zaznaczyć, że gdy mamy powód do niezadowolenia, wówczas to spokojny ton i rzeczowa rozmowa świadczą o naszej klasie.

Telefon w przestrzeni publicznej i głośna rozmowa

Osoby, które na cały głos rozmawiają przez telefon w publicznych miejscach mocno tracą w oczach innych – choć nie są tego świadome.

Niektórym wydawać może się, że nie przejmowanie się tym, że osoby dookoła podsłuchują, świadczy o czyjejś pewności siebie i niezachwianym poczuciu własnej wartości. Nic bardziej mylnego – zwykle odbierane jest to jak zwykły brak szacunku.

Drobne gesty, które zdradzają więcej niż słowa

Na koniec proste, ale jakże istotne słowa. Wystarczy, że dana osoba często mówi: „Proszę”, „Dziękuję”, „Przepraszam”, nie wpycha się bez pytania do kolejki, nie narusza czyjejś przestrzeni osobistej przez zbyt bliskie podchodzenie lub niepotrzebny kontakt fizyczny – to wszystko powoduje, że ludzie wokół niej czują się bezpiecznie i lgną do niej.

W ten sposób zyskuje szacunek. Społeczeństwo ceni sobie bowiem osoby, które potrafią wprost dziękować, przepraszać, gdy popełnią błąd, a także zachowują podstawowe zasady kultury.

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zestrzeni osobistej przez zbyt bliskie podchodzenie lub niepotrzebny kontakt fizyczny – to wszystko powoduje, że ludzie wokół niej czują się bezpiecznie i lgną do niej.