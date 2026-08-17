Chcą uniknąć włamania, zostawiają klucze w zamkach. „To głupota”

Intuicja podpowiada nam tak: „Jeśli klucz tkwi w zamku, wówczas od zewnątrz nikt nie będzie w stanie go otworzyć”. Nic bardziej mylnego – zawodowi włamywacze doskonale wiedzą o tej starej i słabej sztuczce – i zwykle mają rozwiązania.
To m.in. wyłamanie wkładki, techniki wyważania czy tzw. bumping — metoda, w której specjalnie spreparowany klucz i krótkie uderzenie przesuwają zapadki w ułamku sekundy.
Jedno wiedzieć trzeba – klucz po drugiej stronie drzwi nie stanowi dla doświadczonego przestępcy żadnej realnej przeszkody. „To głupota” – stwierdził podczas popularnego programu telewizyjnego jeden z policjantów, specjalista od włamań.
Co więcej – klucz w drzwiach może naprzykrzyć problemów zanim w ogóle dojdzie do włamania. Jak?
Utrudnianie pracy straży pożarnej i służbom medycznym
Przy drzwiach z automatycznym ryglowaniem trik ten może uniemożliwić wejście z zewnątrz. Niestety nie uratuje nas wtedy sięgnięcie po inny, pasujący klucz. Wystarczy chwila nieuwagi, by zatrzasnąć się przed własnym domem. Wówczas pozostaje już tylko telefon do ślusarza…
Jeszcze gorzej jest w sytuacjach alarmowych – gdy np. strażacy lub ratownicy medyczni muszą błyskawicznie dostać się do mieszkania, a klucz tkwiący w zamku od środka zwyczajnie im ten proces opóźnia. Tymczasem od tego, czy udzielenie pomocy będzie skuteczne, dzielić mogą poszkodowanego krytyczne minuty.
W najgorszym wypadku służby po prostu wyważą drzwi, jednak każda zwłoka może mieć tragiczne konsekwencje…
Co więc zamiast klucza w drzwiach?
Zamiast więc opierać się na trikach, które są nieskuteczne – i dają jedynie złudzenie bezpieczeństwa – warto postawić na rozwiązania, które rzeczywiście mogą utrudnić życie włamywaczom. Oto one:
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