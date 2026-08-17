Chcą uniknąć włamania, zostawiają klucze w zamkach. „To głupota”

Intuicja podpowiada nam tak: „Jeśli klucz tkwi w zamku, wówczas od zewnątrz nikt nie będzie w stanie go otworzyć”. Nic bardziej mylnego – zawodowi włamywacze doskonale wiedzą o tej starej i słabej sztuczce – i zwykle mają rozwiązania.

To m.in. wyłamanie wkładki, techniki wyważania czy tzw. bumping — metoda, w której specjalnie spreparowany klucz i krótkie uderzenie przesuwają zapadki w ułamku sekundy.

Jedno wiedzieć trzeba – klucz po drugiej stronie drzwi nie stanowi dla doświadczonego przestępcy żadnej realnej przeszkody. „To głupota” – stwierdził podczas popularnego programu telewizyjnego jeden z policjantów, specjalista od włamań.

Co więcej – klucz w drzwiach może naprzykrzyć problemów zanim w ogóle dojdzie do włamania. Jak?

Utrudnianie pracy straży pożarnej i służbom medycznym

Przy drzwiach z automatycznym ryglowaniem trik ten może uniemożliwić wejście z zewnątrz. Niestety nie uratuje nas wtedy sięgnięcie po inny, pasujący klucz. Wystarczy chwila nieuwagi, by zatrzasnąć się przed własnym domem. Wówczas pozostaje już tylko telefon do ślusarza…

Jeszcze gorzej jest w sytuacjach alarmowych – gdy np. strażacy lub ratownicy medyczni muszą błyskawicznie dostać się do mieszkania, a klucz tkwiący w zamku od środka zwyczajnie im ten proces opóźnia. Tymczasem od tego, czy udzielenie pomocy będzie skuteczne, dzielić mogą poszkodowanego krytyczne minuty.

W najgorszym wypadku służby po prostu wyważą drzwi, jednak każda zwłoka może mieć tragiczne konsekwencje…

Co więc zamiast klucza w drzwiach?

Zamiast więc opierać się na trikach, które są nieskuteczne – i dają jedynie złudzenie bezpieczeństwa – warto postawić na rozwiązania, które rzeczywiście mogą utrudnić życie włamywaczom. Oto one:

wkładki antywłamaniowe — odporne m.in. na wiercenie czy bumping,

zamki wielopunktowe — które ryglują drzwi w kilku miejscach,

alarmy, kamery i czujniki ruchu — bo w razie włamania mogą posłużyć jako materiał dowodowy lub poszlaka,

dobrze ukryty zapasowy klucz — ale nie pod wycieraczką!

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