Po zajrzeniu do koperty ksiądz miał nie odprawić pogrzebu. „Ludzie oburzeni, dzieci płakały”

Wierni z niewielkiej miejscowości znajdującej się w pobliżu granicy twierdzą, że ich proboszcz odmówił poprowadzenia pogrzebu. Powód? Miał otrzymać zbyt mało pieniędzy. Ponoć gdy otrzymał kopertę, duchowny po jej otwarciu miał „wyrwać się z krzykiem”.

Sprawa nagłośniona została przez redakcję „Gazety Wrocławskiej”.

Dostał za mało pieniędzy. Ksiądz miał nie odprawić pogrzebu za duszę seniorki

„GW” o szczegółach sprawy, którą żyją lokalsi, dowiedziała się od świadków. Syn zmarłej starszej kobiety miał najpierw przeznaczyć dla rady parafialnej kilkaset złotych, a to nie koniec, bo planował wpłacić też kolejne pieniądze, mające sfinansować nowe ławki i organy.

W dniu pogrzebu udał się razem z córką na parafię, by spotkać się z proboszczem i wręczyć mu kopertę. Sęk w tym, że po zajrzeniu do środka ksiądz miał wybuchnął złością. „Co wy sobie myślicie? Że dacie po 100 zł na organy i ławki, jak one kosztowały 1,2 mln PLN? I ja mam za to mszę odprawić?” – miał wykrzyknąć. Mężczyzna uznał więc, że najlepiej będzie, gdy poprosi o pomoc innego duchownego z okolicznej parafii.

Proboszcz miał zareagować na jego obecność ostro – w zakrystii miało dojść do awantury. Ponoć była tak głośna, że przebijała się nawet przez organy. Miało to „wyglądać tragicznie”. Wierni, którzy znajdowali się w kościele, mieli być „zdenerwowani i nie wiedzieć, co się dzieje”. „Dzieci i wnuki płakały – po prostu rozpacz” – zrelacjonowali świadkowie.

Do archidiecezji zaczęły napływać skargi

W końcu syn zmarłej seniorki wyszedł na środek i oznajmił obecnym w świątyni, że „pogrzebu nie będzie, bo nie wpłacił wystarczająco dużo pieniędzy na nowe ławki i organy”. Obecni na miejscu „ludzie oburzyli się”.

Co będzie dalej? Do archidiecezji wpłynęły skargi, więc przełożeni proboszcza wszczęli postępowanie wyjaśniające. Przedstawiciele arcybiskupstwa podkreślili, że „wysokość składanej ofiary nie może być warunkiem udzielenia posługi pogrzebowej”.