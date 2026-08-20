Rybka ważyła niewiele. Tyle wystarczyło, wędkarz ustanowił nowy rekord

Luke Anderson złowił niepozornego pstrąga (Oncorhynchus lewisi). Ryba pływała w Saint Maries.

Nad rzekę tę mieszkaniec Moscow (hrabstwo Iowa) wybrał się na początku czerwca tego roku. Przyznał, że nie spodziewał się, że ustanowi nowy rekord – nastawiał się raczej na chwile relaksu z wędką w ręku. Stało się jednak inaczej.

Ile mierzyła i ważyła ryba?

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Osobnik o charakterystycznym wyglądzie – z rodziny Salmonidae (łososiowate) – miał 33,5 centymetra (13,19 cala) długości. Anderson umieścił go także na certyfikowanej wadze, która pokazała… niewiele – tylko 0,43 kilograma (0,95 funta) – podał portal Wired2Fish.

Z ustaleń redakcji wynika, że wędkarz „oficjalnie ustanowił nowy stanowy rekord (...) stanu Idaho”.

Pobił on tym samym wyczyn kolegi po fachu – Spencera Smitha. Mieszkaniec Chubbuck (hrabstwo Bannock) w połowie 2024 r. złowił pstrąga o wadze 0,56 funta (0,25 kilograma) i 11 cali (28 centymetrów). Okaz pływał w jeziorze Alpine Creek.

Te rekordy padły dawno temu. A wciąż pozostają niepobite

Przy okazji wyczynu Andersona warto wspomnieć o czarnej liście, o której istnieniu wędkarze woleliby zapomnieć. Przedstawia rekordy sprzed lat (i dekad):

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber (mieszkaniec Lake City) – 1971 r. – Elk Creek, Erie County.

Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides) – 5,07 kg – Donald Shade (mieszkaniec Waynesboro) – 1983 r. – Birch Run Reservoir, Adams County.

Skalnik prązkowany (Morone saxatilis) – 24,38 kg – Robert Price (mieszkaniec Huntingdon) – 1994 r. – Raystown Lake.

Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman (mieszkaniec Havertown) – 1997 r. – Scotts Run Lake, Berks County.

Rokiel biały (Morone chrysops) – 41,81 kg – Robert Hornstrom (Meadville) – 2002 r. – Conneaut Lake, Crawford County.

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