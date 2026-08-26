Trwa wyścig grzybiarzy. To czas niezwykłych zbiorów

„Czas ucieka”, ponieważ purchawki – bo o tych grzybach mowa – najlepiej smakują zaraz po zbiorze – na co uwagę zwrócili eksperci z portalu Moje Gotowanie. Wówczas ich wnętrze jest jeszcze śnieżnobiałe, zwarte i jędrne – czyli tak, jak być powinno.

To właśnie m.in. na purchawkę chropowatą czy łąkową chrapkę ma wielu grzybiarzy, którzy są w stanie przemierzyć kilometry, by nie wyjść z lasu z pustym koszykiem.

Purchawki znajdziemy zarówno na terenach nizinnych, jak i podgórskich. Najczęściej pojawiają się na łąkach, pastwiskach, leśnych polanach, przy drogach oraz na obrzeżach lasów.

Po te grzyby warto wybrać się do lasu. Trzeba jednak być ostrożnym

Najwięcej grzybów tych – z rodzaju Lycoperdon (purchawka) – rośnie w sierpniu i październiku – czemu sprzyjają ciepłe lub letnie, a do tego wilgotne warunki środowiska.

Po zebraniu warto przekroić grzyba wzdłuż – jeśli widzimy żółtawe, oliwkowe lub brązowe wnętrze oznacza to, że jest on zbyt dojrzały. Nie powinno się go w takim stanie spożywać.

Jak rozpoznać purchawki? Bardzo łatwo – we wnętrzach okazów gromadzi się brunatna masa, z której po naciśnięciu lub uderzeniu zarodniki wydostają się poprzez otwór na szczycie owocnika.

Świetnie pasują do jajecznicy

Młode grzyby można jeść – co najlepiej zrobić od razu po zebraniu. Po dokładnym oczyszczeniu można pokroić je w plastry, a potem posmażyć na maśle czy oleju.

Można je też obtoczyć w panierce z jajka i bułki tartej – co jest popularnym sposobem ich serwowania. Tak samo podaje się zresztą czubajki kanie (Macrolepiota procera).

To nie jedyny sposób – można też przygotować danie z purchawkami, zresztą bardzo proste. To jajecznica – grzyby te będą do niej świetnym dodatkiem, podobnie jak tzw. kurki – pieprzniki jadalne (Cantharellus cibarius). Niektórzy dodają je również do sosów.

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