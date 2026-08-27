Czy kot z ulicy odnajdzie się w domu? Te ustalenia naukowe mogą wielu zaskoczyć

Czy kot, który przez lata błąkał się po ulicach, będzie czuł się lepiej w domu lub mieszkaniu? Czy zaakceptuje nowe środowisko?

Wątpliwości te rozwiać postanowili badacze. O wynikach swojego eksperymentu poinformowali w 2026 roku – w czasopiśmie „Applied Animal Behaviour Science”. Nad wszystkim czuwała specjalistka w zakresie nauk o zwierzętach – Julia Henning.

Jak dzikie koty reagują na próbę udomowienia?

Praca nosi tytuł: „Doświadczenia opiekunów zgłaszane w związku z przechodzeniem kotów z trybu życia na zewnątrz na tryb życia w domu”. W ankiecie wzięło udział 87 opiekunów czworonogów, które zostały udomowione.

Większość uczestników przyznała, że proces ten przebiegał znacznie łatwiej niż się spodziewali – połowa zwierząt przystosowała się do życia w nowym środowisku w ciągu zaledwie paru tygodni. Szybciej zaadaptowały się młode koty, choć starsze również poradziły sobie wystarczająco dobrze.

40 proc. pupili zaczęło dobrze odnajdywać się w mieszkaniach czy domach w towarzystwie ludzi – nowych opiekunów – po kilku dniach. Kolejne 25 proc. – w kilka tygodni.

Może to zająć trochę dłużej. Warto nabrać cierpliwości

To zgadzałoby się z poprzednimi badaniami, z których wynikało, że wysoki poziom stresu u kotów obniża się w ciągu od trzech do pięciu dni (rzadziej do dwóch tygodni). Ostatecznie zależy to jednak od konkretnego zwierzęcia i jego osobowości, dlatego nie warto się zniechęcać i w razie potrzeby dać więcej czasu. Warto, bo jeśli się to uda, człowiek zyskuje kochającego towarzysza na długie lata.

Niesienie pomocy zwierzętom, które błąkają się po ulicach, to dobry pomysł. Warto jednak udać się z takim kotem do weterynarza. Można także wziąć czworonoga ze schroniska, gdzie przebywa ich w całej Polsce wiele.

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