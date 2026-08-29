Naukowcy porównali dane z 45 lat. Zaskakujące wnioski po analizie zdjęć satelitarnych

Cyklony arktyczne są jednym ze zjawisk pogodowych, które ma znaczący wpływ na to, jaka ilość lodu pokrywa ocean w Arktyce. Wywołują one warunki, które prowadzą do znacznej utraty lodu. Stan ten utrzymuje się szczególnie długo, gdy kilka cyklonów następuje po sobie w krótkim odstępie czasu. Międzynarodowy zespół naukowców pod kierownictwem Alfred Wegener Institute zbadał skutki kumulujących się cyklonów, wykorzystując dane pogodowe z ostatnich dziesięcioleci.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie „Nature Communications”. Zjawisko ma konkretne konsekwencje dla przyszłości lodu morskiego, a co za tym idzie – dla wybrzeża Arktyki. Do „gromadzenia się cyklonów” dochodzi, gdy kilka układów niskiego ciśnienia szybko przechodzi jeden po drugim przez określony obszar, powodując burze, które są silniejsze i trwają dłużej niż „zwykłe” burze.

Naukowcy przeprowadzili systematyczną analizę i porównali dane satelitarne i meteorologiczne z lat 1979 – 2024. Dzięki pomocy algorytmu udało im się zestawić stan lodu morskiego na zdjęciach satelitarnych przed i po przejściu skupiska cyklonów. Wyniki pokazały, że tam, gdzie cyklony zbiegają się z lodem morskim Arktyki, rozbijają one pokrywę lodową i powodują dryfowanie oraz zderzanie się kry lodowej.

Skupiska cyklonów w Arktyce powodują topnienie lodu morskiego i stanowią zagrożenie dla wybrzeży

Podczas mroźnej arktycznej zimy powstałe w ten sposób szczeliny zazwyczaj ponownie zamarzają w ciągu kilku dni. Jednak gdy grupa cyklonów uderza w lód morski, utrzymujące się burzowe warunki opóźniają i utrudniają ponowne zamknięcie się tych szczelin. W cieplejszych miesiącach grupy cyklonów arktycznych są mniej intensywne, ale nadal mogą mieć znaczący lokalny wpływ na lód morski: napędzają kry lodowe na północ i wpychają je w istniejącą pokrywę lodową.

Powoduje to zmniejszenie obszaru, na którym rozciąga się lód morski. Burze niosą ze sobą również ciepłe powietrze, które topi lód od góry. Mogą one też transportować cieplejszą wodę morską z głębszych warstw na powierzchnię, powodując ocieplenie górnych mas wodnych. W ciągu ostatnich dwóch dekad cyklony przyczyniły się zatem do utraty lodu, szczególnie pod koniec sezonu topnienia.

Sprawdzili zjawiska pogodowe w Arktyce. Niepokojące wnioski z badania naukowców

– Średnio w całej Arktyce skupiska cyklonów zmniejszają pokrywę lodową Morza Arktycznego około dwukrotnie bardziej niż tradycyjne, izolowane układy niskiego ciśnienia. Stan ten utrzymuje się również około dwa i pół razy dłużej – mówił dr Lars Aue. Są jednak regiony, gdzie wpływ na lód morski jest wzmocniony nawet siedmiokrotnie. Jednym z niepokojących wniosków badania jest znaczny wzrost utrata lodu morskiego w Arktyce przez skupiska cyklonów w ostatnich dziesięcioleciach.

Lód traci swoją odporność na burze wywołane przez cyklony, ponieważ w wyniku postępującego globalnego ocieplenia staje się cieńszy i bardziej ruchliwy. Latem zjawisko to może być dodatkowo wzmacniane przez coraz cieplejszy Ocean Arktyczny. Lód morski pełni rolę bufora chroniącego przed falami. Naukowcy podsumowali, że ich badanie „wypełnia lukę w wiedzy, bo do tej pory nikt niego nie analizował”.

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